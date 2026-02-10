Eska Winter Patrol odwiedzi Podhale! Dwa dni wyjątkowych atrakcji i zimowych szaleństw

Spis treści
Zimowa trasa Radia ESKA znów w drodze
Ferie zimowe to idealny moment, by połączyć białe szaleństwo z najlepszą zabawą. Właśnie dlatego rusza Eska Winter Patrol – sześć tygodni pełnych energii, muzyki i atrakcji na najpopularniejszych polskich stokach. Specjalnie przygotowane kampery Radia ESKA zamieniają się w mobilne centra rozrywki, które przyciągają zarówno narciarzy, jak i wszystkich spragnionych zimowych emocji.
W każdej lokalizacji powstają Zimowe Strefy Rozrywki, w których czekają m.in. . gry na konsolach, zimowa strzelnica, konkursy z nagrodami czy kultowy sejf pełen niespodzianek. To także miejsce, gdzie można złapać oddech, napić się czegoś ciepłego i naładować telefon, zanim wrócicie na stok.
Co czeka Was w Witowie?
W połowie lutego Eska Winter Patrol zawita do stacji narciarskiej Witów‑Ski, położonej zaledwie 14 kilometrów od Zakopanego. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na Podhalu – idealne zarówno dla rodzin, jak i bardziej zaawansowanych miłośników sportów zimowych.
Stacja oferuje:
- kolej krzesełkową o długości 1000 metrów,
- wyciąg orczykowy,
- taśmę dla najmłodszych i początkujących,
- świetnie przygotowane, oświetlone i naśnieżane trasy,
- nagłośnienie, które dodaje jeździe wyjątkowego klimatu.
Dzięki zróżnicowanemu poziomowi trudności każdy znajdzie tu coś dla siebie – od pierwszych kroków na nartach po dynamiczne zjazdy dla bardziej doświadczonych.
Atrakcje, konkursy i najlepsza muzyka
Podczas wydarzenia nie zabraknie:
- konkursów z nagrodami,
- śnieżnych rywalizacji,
- gier i zabaw w strefie ESKI,
- relacji na żywo ze stoku,
- rozmów z ekspertami i informacji o warunkach na trasach.
To doskonała okazja, by poczuć atmosferę radia na żywo, spotkać ekipę ESKI i spędzić ferie w wyjątkowy sposób. Partnerem głównym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, a partnerem wspierającym Koleje Dolnośląskie.
Widzimy się na stoku!
Jeśli planujecie zimowy wypad w Tatry, koniecznie zajrzyjcie do Witowa 14 i 15 lutego. Zabierzcie znajomych, rodzinę, sprzęt i dobry humor – resztą zajmie się Eska Winter Patrol.
Pełną trasę i szczegóły znajdziecie na winterpatrol.eska.pl. Do zobaczenia na śniegu!