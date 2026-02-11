To jedno z najpiękniejszych małopolskich miast. Kiedyś było państwem, dzisiaj jest sławnym uzdrowiskiem

Muszyna to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jest też sławnym uzdrowiskiem

Dzieje Muszyny sięgają średniowiecza, kiedy to dzięki strategicznemu położeniu na szlaku handlowym na Węgry, osada zyskała na znaczeniu. Przez lata stanowiła własność królewską, jednak przełomowym momentem w jej historii było przekazanie dóbr muszyńskich biskupom krakowskim. To wydarzenie dało początek istnieniu tzw. „Państwa Muszyńskiego” – odrębnej jednostki administracyjnej z własnym samorządem, wojskiem i sądownictwem, w której biskupi sprawowali władzę niemal jak suwerenni władcy.

Przez wieki Muszyna, jako stolica tego niewielkiego „państwa”, rozwijała się prężnie. Niestety, kres jej świetności położyły rozbiory Polski, liczne pożary oraz utrata znaczenia na arenie politycznej. W konsekwencji w XIX wieku Muszyna utraciła prawa miejskie na ponad 150 lat, odzyskując je dopiero w 1934 roku, co zapoczątkowało jej rozwój jako popularnego uzdrowiska.

Spacerując po Muszynie, nietrudno natknąć się na świadectwa jej dawnej potęgi. Najbardziej symbolicznym z nich są ruiny zamku starostów muszyńskich z XIV wieku, malowniczo położone na wzgórzu nad miastem. To właśnie stąd zarządzano „Państwem Muszyńskim”, a dziś pozostałości warowni stanowią doskonały punkt widokowy i przypominają o biskupiej przeszłości miasta.

Wśród zabytków sakralnych na pierwszy plan wysuwa się zespół kościelny pw. św. Józefa Oblubieńca. Barokowa świątynia z przełomu XVII i XVIII wieku kryje w sobie cenne rzeźby i gotycką figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Uwagę zwracają również liczne XIX-wieczne kapliczki rozsiane po okolicy oraz zachowany fragment cmentarza żydowskiego, świadczący o wielokulturowej historii Muszyny.

Współczesna Muszyna to przede wszystkim znane i cenione uzdrowisko, którego największym bogactwem są liczne źródła wód mineralnych. Położenie w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego gwarantuje czyste powietrze i bliskość natury. Miasto przyciąga turystów nie tylko walorami leczniczymi, ale również unikalnymi atrakcjami, takimi jak słynne Ogrody Sensoryczne czy Ogrody Biblijne, które stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji. To miasto, w którym historia harmonijnie łączy się z nowoczesnością, tworząc wyjątkowy klimat.

