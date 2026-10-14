Fort Bronowice zagrożony? Protest mieszkańców przeciwko strzelnicy UKEN

„Piła, strzelba, dewastacja”

W środę, 14 października pod budynkiem uczelni zgromadzili się zaniepokojeni mieszkańcy oraz aktywiści, niosąc transparenty z hasłami takimi jak „Co to jest za edukacja? Piła, strzelba, dewastacja”. W tłumie pojawiły się także tablice z wizerunkiem chronionych ptaków, takich jak sikora bogatka, co miało zwrócić uwagę na bogaty ekosystem zagrożonego terenu.

Dzisiaj, w Święto Komisji Edukacji Narodowej, jesteśmy pod uczelnią, która powinna kształcić przyszłych pedagogów i pedagogów, a zapomniała, czym są przyroda, ochrona dziedzictwa kulturowego i historii oraz społeczeństwo obywatelskie - mówił Tomasz Pytko radny dzielnicy VI Bronowice.

Apel mieszkańców o wstrzymanie budowy strzelnic

Mieszkańcy do władz uczelni skierowali list otwarty, w którym domagają się natychmiastowego wycofania z Urzędu Wojewódzkiego Małopolskiego wniosku o pozwolenie na budowę. Postulują oni wstrzymanie procedury do momentu przeprowadzenia rzetelnych, kompleksowych konsultacji – zarówno eksperckich, jak i społecznych.

Wnosimy o realne przeprojektowanie planowanego zespołu [red. strzelnic] tak, aby odpowiadał potrzebom Uniwersytetu, a zarazem respektował wartości historyczne, przyrodnicze, krajobrazowe, funkcjonalne i społeczne Fortu nr 7 i jego otoczenia - czytamy w treści złożonego listu otwartego.

Niezgodność z planem miejscowym i obawa o przyrodę

Mieszkańcy podkreślają, że przedstawiony im 2 września 2026 roku projekt stoi w wielu punktach w sprzeczności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Fortu i jego otoczenia. Dokument ten kwalifikuje ten obszar jako teren o najwyższych walorach przyrodniczych, określając ścisłe strefy ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej. Choć uczelnia powołuje się na specustawę o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic z 7 lipca 2023 roku, sygnatariusze listu zaznaczają, że formalne uprawnienia nie powinny oznaczać wykluczenia ekspertów i społeczności lokalnej z procesu decyzyjnego.

Autorzy listu przypominają również o wcześniejszych deklaracjach uczelni z 2021 roku - kiedy to po zakupie fortu od Agencji Mienia Wojskowego zapowiadano głównie rewitalizację naukowo-konferencyjną i hotelową.

Rewitalizacja czy ochrona zabytków nie mogą kolidować z ochroną przyrody i dawać ludziom czegoś, czego tak naprawdę nie chcą. No i jeszcze jedna strzelnica. Po co to uczelni? - mówiła nam mieszkanka Bronowic.

UKEN odpowiada

Odnosząc się do postulatów społecznych i petycji mieszkańców, uczelnia zwraca jednak uwagę na zaawansowany etap procedur administracyjnych:

Oczywiście rozważamy petycję mieszkańców, należy jednak zwrócić uwagę na to, że [...] jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany – wyjaśnia Aneta Wójcik kanclerz z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

Dodatkowo Pani kanclerz zapewnia, że problem hałasu związanego z inwestycją będzie znikomy, a projektanci i inwestorzy w szczególny sposób skupili się na ochronie zieleni, dokładając starań, aby uratować każde możliwe drzewo.