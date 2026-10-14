Wielkie długi i brak większości: Z czym musi zmierzyć się nowy prezydent Krakowa?

Krótsza kadencja

Pierwszym i głównym wyzwaniem dla nowego włodarza będzie wyścig z czasem. Łukasz Gibała nie rozpoczyna pełnej, pięcioletniej kadencji. Zamiast tego dokończy mandat odwołanego Aleksandra Miszalskiego, co oznacza, że jego rządy potrwają tylko do wiosny 2029 roku.

Trudny start i widmo długów

Największym i najbardziej naglącym problemem Krakowa pozostaje sytuacja finansowa. Jak wskazuje dr Łukasz Stach z Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ, priorytetem nowej władzy musi być drastyczne ograniczenie lub wręcz całkowite zatrzymanie przyrostu miejskiego zadłużenia.

To z kolei wymusiło rezygnację ze spektakularnych obietnic inwestycyjnych.

Obiecywanie metra czy jakiegoś przełomu w rozwoju infrastruktury Krakowa przy tym stopniu zadłużenia miasta może być bardzo problematyczne – zauważa ekspert.

Krucha większość i walka o zaplecze

Sytuację polityczną komplikuje fakt, że nowy prezydent nie posiada większości w Radzie Miasta. Posiadanie własnego klubu to za mało, by sprawnie rządzić. Choć po wyborach deklarowano chęć współpracy, rzeczywistość bywa odmienna.

Słowa mają charakter wiecowy, a praktyka polityczna pokazuje, że od słów do czynów to droga jest bardzo daleka - ostrzega politolog dr Łukasz Stach, wskazując na konieczność budowy silnego zaplecza przed kolejną kampanią.

Zdaniem politologa, Łukasz Gibała, jako polityk stosunkowo młody i ambitny, musi myśleć nie tylko o najbliższych dwóch latach, ale też o utrzymaniu popularności i mobilizacji wyborców na kolejne kadencje.

Oszczędności kontra inwestycje

Ciasny budżet zderzy się bezpośrednio z oczekiwaniami mieszkańców wobec transportu publicznego.

W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać - zaznacza Jacek Masakowski, administrator Platformy Komunikacyjnej Krakowa.

Wiele rejonów wciąż czeka na podstawowe połączenia autobusowe lub kluczowe trasy tramwajowe. Chodzi przede wszystkim o Azory, gdzie budowa tramwaju obiecana jest od dziesięcioleci, a także o Złocień czy bardzo newralgiczne Kliny, gdzie linia tramwajowa mogłaby szybko odciążyć okolicę. Pogodzenie cięć z kosztownymi inwestycjami będzie niezwykle trudną sztuką.

Ponad sto obietnic pod lupą mieszkańców

Jak zwraca uwagę Aleksandra Piotrowska z „Akcji dla Krakowa”, w trakcie walki wyborczej padła „ponad setka obietnic”, co w realiach krótkiej kadencji daje średnio około jednej obietnicy do zrealizowania na tydzień. Organizacje miejskie zapowiadają skrupulatne archiwizowanie i rozliczanie każdej z nich.

Przed nowym włodarzem Krakowa czas intensywnej próby - walka o finanse, sprawną komunikację i polityczne przetrwanie.