Frekwencja będzie! Miszalski na wylocie? Nowy raport OGB

Nowy raport Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ujawnia kilka kluczowych kwestii przed zbliżającym się referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Według autorów badania, gdyby referendum odbyło się w najbliższą niedzielę, to do głosowania poszedłby co trzeci Krakowianin. Aby osiągnąć próg ważności referendum w głosowaniu musi wziąć udział 158 555 osób. W praktyce oznacza to, że do odwołania prezydenta frekwencja musi wynieść ok. 26%.

Co może wydawać się zaskakujące - swój udział w referendum deklaruje co trzeci wyborca Koalicji Obywatelskiej.

Jeżeli dojdzie do referendum, to w sondażach najlepiej wypada Łukasz Gibała. Na 1000 ankietowanych osób swój głos deklaruje na niego oddać ponad 35,5% badanych. Drugie i trzecie miejsce zajmują kandydaci odpowiednio Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Choć nie jest jeszcze wiadome kto reprezentowałby te partie podczas potencjalnych wyborów, to za potencjalnych kandydatów przyjęto Bogdana Klicha - byłego posła i Ministra Obrony Narodowej, obecnego chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych oraz Małgorzatę Wassermann - posłankę PiS. Oddanie swojego głosu na Bogdana Klicha deklaruje blisko 24% badanych, a na Małgorzatę Wassermann nieco ponad 17%. Poza podium z wynikiem ok. 7% znalazła się Daria Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji. Duży jest również odsetek niezdecydowanych - 16% badanych nie wie na kogo oddałoby głos.

Potencjalna druga tura wyborów prezydenckich również zakończyłaby się zwycięstwem Gibały. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, w którym przewodniczący KdM mierzy się z Bogdanem Klichem, Gibała może oczekiwać poparcia na poziomie blisko 57%, Klich ok. 30%, a niezdecydowani wyborcy stanowiliby ok. 12% wszystkich badanych.

Opinia Krakowian na temat referendum zmieniała się na przestrzeni czasu - przełomowy okazał się luty tego roku. Wtedy poparcie dla referendum znacznie wzrosło, osiągając wynik na poziomie 61%.

Badani nie oszczędzają prezydenta Miszalskiego podczas oceny jego dotychczasowych rządów. Najnowsze wyniki mówią, że "bardzo źle" lub "raczej źle" ocenia go 55,5% wszystkich badanych. ok. 24% badanych ocenia dotychczasową kadencję Miszalskiego "ani dobrze, ani źle", a odsetek oceniających go pozytywnie wynosi ok. 20%. Widoczny jest też spadek poparcia po wejściu w życie Strefy Czystego Transportu oraz podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej. Jeszcze w grudniu 2025 roku więcej było osób oceniających Aleksandra Miszalskiego pozytywnie niż negatywnie.

Według badań większość osób uważa, że Kraków jest prowadzony w złym kierunku, a także że prezydent z ramienia Koalicji Obywatelskiej nie wywiązuje się ze swoich obietnic.

W porównaniu z poprzednim prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim, Aleksander Miszalski również nie wypada najlepiej. 42% wszystkich badanych uważa, że jest gorszym gospodarzem miasta niż panujący przez ponad 20 lat Majchrowski. Około 38% badanych uważa, że nie jest ani lepszym, ani gorszym prezydentem.

Wśród największych bolączek miasta badani Krakowianie wymieniają między innymi nadmiar turystów (ok. 58% badanych), zaśmiecanie miasta (ok. 56% badanych) oraz hałas i rosnące ceny żłobków i przedszkoli (ok 37% badanych).

Zdaniem ankietowanych największe problemy w zarządzaniu miastem dotyczą szybko rosnącego zadłużenia miasta (~58%), przedłużających się remontów (~54,5%) i kolesiostwa w urzędzie (~50,5%).

Krakowianom w mieście ma brakować przede wszystkim parkingów (~55%), terenów zielonych (~54%) oraz mieszkań komunalnych (~31%).

Sprawdziliśmy też na własną rękę co mieszkańcy Krakowa mają do powiedzenia na temat największych problemów miasta.

Idę na referendum bo nie jestem zadowolona z tego co się dzieje w mieście. Najbardziej przeszkadza mi komunikacja miejska.

Nie planuję iść na referendum, ale mogłoby być lepiej w Krakowie.

Jestem tu od 7 lat, nie widzę specjalnej różnicy [w rządach], może ceny biletów komunikacji miejskiej.

Nie idę na referendum. W Krakowie nie jest dobrze, mogłoby być lepiej, powinny zmienić się ceny biletów.

Referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, odbędzie się 24 maja.