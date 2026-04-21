Grupa turystów wtargnęła do obozu Auschwitz-Birkenau. Trafili w ręce policji

Dziewięciu obcokrajowców zatrzymanych w Muzeum Auschwitz

Dziewięciu turystów pochodzenia żydowskiego (w tym ośmiu Amerykanów i jeden obywatel Kanady) zostało zatrzymanych przez ochronę Muzeum Auschwitz-Birkenau po tym, jak nielegalnie wtargnęli na teren byłego obozu.

Zdarzenie miało miejsce 20 kwietnia tego roku, niedługo po godzinie 15:00. Młodzi mężczyźni (w wieku 18 i 19 lat) nie zostali wpuszczeni z powodu braku wejściówek, po czym odchylili ogrodzenie i dostali się do środka.

Funkcjonariusze z oświęcimskiej komendy postawili zatrzymanym zarzuty nielegalnego wejścia. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i zgodzili się na zapłacenie 3000 złotych grzywny oraz 1000 złotych nawiązki dla Muzeum.

Turyści wtargnęli na teren obozu Auschwitz-Birkenau

Ochrona Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powiadomiła służby o zachowaniu grupy dziewięciu obcokrajowców, liczących 18 i 19 lat. Z powodu braku biletów, młodym ludziom odmówiono wejścia na teren placówki. Zamiast jednak dostosować się do panujących tam reguł, postanowili ominąć zabezpieczenia. Po upływie kilkunastu minut strażnicy zauważyli, że mężczyźni odgięli siatkę i weszli na chroniony teren, całkowicie lekceważąc regulamin tego miejsca pamięci.

Funkcjonariusze z Oświęcimia błyskawicznie odpowiedzieli na wezwanie. Turyści zostali przekazani policjantom przez ochronę muzeum i przewiezieni na lokalną komendę. Tam usłyszeli zarzuty bezprawnego wdarcia się na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Birkenau. Za tego typu przewinienie polskie prawo przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku. Należy pamiętać, że Muzeum Auschwitz-Birkenau to obiekt o wyjątkowym znaczeniu historycznym, wymagający od odwiedzających powagi i godnego zachowania.

Zatrzymani Amerykanie i Kanadyjczyk przyznali się do winy

Oskarżeni mężczyźni nie kwestionowali swojej winy i wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze. Po konsultacjach z Prokuraturą Rejonową w Oświęcimiu ustalono, że każdy z nich zapłaci grzywnę w wysokości 3000 złotych, a także przekaże 1000 złotych w formie nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pełna dokumentacja w tej sprawie, łącznie z aktem oskarżenia, trafi teraz na biurko sędziego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.