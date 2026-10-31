Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział zmniejszenie kosztów funkcjonowania Kancelarii Prezydenta o 30% na rok 2027.

Jest to kontynuacja działań oszczędnościowych, po wcześniejszej likwidacji departamentów w krakowskim magistracie.

Zmiany organizacyjne związane z likwidacją departamentów mają przynieść około 2,3 mln zł rocznych oszczędności, a ich dyrektorzy stracą pracę lub zostaną przeniesieni.

Łukasz Gibała zapowiada wielkie oszczędności. Kancelaria Prezydenta przejdzie rewolucję i drastyczne cięcia budżetowe

Nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała w swoich najnowszych deklaracjach opublikowanych w mediach społecznościowych, zapowiedział zdecydowaną redukcję kosztów administracyjnych. Kluczowym elementem nowego planu ma być radykalne odchudzenie budżetu jego własnego zaplecza urzędniczego. Jak podkreśla prezydent, oszczędności muszą zacząć się od samej góry, co ma pokazać nowy standard zarządzania publicznymi pieniędzmi w stolicy Małopolski.

W swoim oficjalnym wpisie w mediach społecznościowych Łukasz Gibała napisał: „W następstwie cięć i oszczędności, nad którymi właśnie pracujemy, planuję obniżyć koszty funkcjonowania Kancelarii Prezydenta na rok 2027 o 30% w stosunku do założeń, które zastaliśmy”. Taka deklaracja oznacza, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta będą musieli przygotować się na funkcjonowanie w znacznie skromniejszych warunkach finansowych, a sam magistrat czeka prawdziwa rewolucja budżetowa, która ma przynieść ulgę miejskiej kasie.

Likwidacja departamentów w krakowskim magistracie

Warto przypomnieć, że zapowiadane cięcia w Kancelarii Prezydenta to nie jedyne radykalne kroki, na jakie zdecydował się w ostatnim czasie nowy włodarz. Wcześniej Łukasz Gibała podjął głośną decyzję o likwidacji funkcjonujących dotychczas w strukturach magistratu departamentów. Ta decyzja strukturalna niesie za sobą poważne konsekwencje personalne dla wielu urzędników wysokiego szczebla. Dyrektorzy tych jednostek stracą pracę, lub zostaną skierowani do innych obowiązków, co wywołuje spore poruszenie w krakowskim urzędzie.

Reorganizacja ta ma przynieść miastu wymierne korzyści finansowe, które odciążą lokalny budżet. Szacowane roczne oszczędności związane ze zmianami organizacyjnymi to ok. 2,3 mln zł.

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