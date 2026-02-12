Wójt Gminy Bolesław wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Obowiązuje on do odwołania w miejscowościach Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Bolesław. Te miejscowości są zagrożone

Na mocy zarządzenia wójta gminy Bolesław, od wtorku, 10 lutego 2026 roku, od godziny 15.00, na terenie gminy obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, alert dotyczy czterech konkretnych sołectw: Bolesławia, Hutek, Kolonii oraz Lasek.

Zarządzenie wprowadzono bezterminowo – będzie obowiązywać „do odwołania”. Oznacza to, że służby pozostają w najwyższej gotowości, a mieszkańcy muszą bacznie obserwować komunikaty i stan swoich posesji. Bezpośrednim powodem jest systematycznie podnoszący się poziom wód podziemnych, który zagraża zalaniem piwnic, pól i domów.

Nie tylko woda jest zagrożeniem

Choć bezpośrednim zagrożeniem są podtopienia, przyczyny problemu są znacznie głębsze i bardziej złożone. Zarządzenie wójta jest wynikiem rekomendacji, która przyszła Warszawy. Jak informuje gmina, podstawą do działania było pismo z Ministerstwa Energii z dnia 5 lutego 2026 roku. Zawierało ono zalecenia Międzyresortowego Zespołu ds. usuwania skutków i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z zapadliskami i podtopieniami w gminie Trzebinia oraz w rejonie olkuskim.

Wprowadzenie stanu pogotowia ma na celu umożliwienie podjęcia pilnych działań, które mają służyć ochronie mienia mieszkańców i minimalizacji ryzyka. W tej sytuacji urzędnicy będą mogli działać z pominięciem standardowych procedur, które normalnie wymagałyby uzyskania szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych.

