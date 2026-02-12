Straż miejska w Krakowie interweniowała w sprawie łabędzi, które utknęły między brzegiem a jedną z barek.

Funkcjonariusze pomogli ptakom się uwolnić; całe i zdrowe łabędzie wróciły na wolność.

Nietypowa akcja ratunkowa w Krakowie. Strażnicy miejscy uratowali bezbronne łabędzie

Zgłoszenie o uwięzionych zwierzętach trafiło do dyżurnego krakowskiej straży miejskiej, który bezzwłocznie skierował na miejsce najbliższy patrol. Dwa łabędzie miotały się w ciasnej przestrzeni, niezdolne do wzbicia się w powietrze ani do wypłynięcia.

Strażnicy musieli działać z ogromną precyzją i opanowaniem. Każdy gwałtowny ruch mógł dodatkowo wystraszyć ptaki i spowodować u nich obrażenia. Funkcjonariusze z pełnym profesjonalizmem przystąpili do akcji ratunkowej. Dzięki ich sprawnemu i przemyślanemu działaniu udało się stworzyć ptakom bezpieczną drogę ucieczki. Po kilku chwilach pełnych napięcia, oba łabędzie były już wolne.

Ptaki w niezwykły sposób podziękowały za ocalenie życia

Gdy tylko ptaki poczuły swobodę i znalazły się na otwartej przestrzeni, stało się coś niezwykłego. Zamiast w panice odlecieć jak najdalej, zatrzymały się na chwilę, jakby chciały wyrazić swoją wdzięczność. Ten wzruszający moment został opisany przez samych funkcjonariuszy. O całej interwencji poinformowała krakowska straż miejska w swoich mediach społecznościowych, gdzie w krótkim komunikacie podsumowano godną pochwały postawę patrolu.

- Zgłoszenie o łabędziach, które utknęły między brzegiem, a jedną z barek, zostało przekazane najbliższemu patrolowi. Strażnicy pomogli uwolnić łabędzie, które całe i zdrowe trzepotem skrzydeł podziękowały za pomoc – czytamy w poście opublikowanym na oficjalnym profilu krakowskiej straży miejskiej na Facebooku.

Ten gest wdzięczności był dla ratowników najlepszą nagrodą za ich trud i zaangażowanie.

