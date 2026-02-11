To najmniejsze miasto w Małopolsce. Niedawno było wsią, dzisiaj ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie

Koszyce to najmniejsze miasto w Małopolsce. Ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie

Historia Koszyc to opowieść o wzlotach i upadkach. Już w XIV wieku, dzięki położeniu na ważnym szlaku handlowym z Krakowa na Ruś Kijowską, miejscowość tętniła życiem. W 1374 roku królowa Elżbieta Łokietkówna nadała jej prawo magdeburskie, co zapoczątkowało złoty wiek. Koszyce, będące wówczas miastem królewskim, słynęły z rzemiosła i handlu. Działało tu ponad 80 warsztatów, a lokalna miara zboża, „korzec koszycki”, była powszechnie stosowana w regionie. W XVI wieku miasto posiadało ratusz, łaźnię i liczne jatki rzeźnicze.

Złoty wiek nie trwał jednak wiecznie. XVII stulecie przyniosło serię katastrof – od zarazy, która zdziesiątkowała cechy rzemieślnicze, po zniszczenia dokonane podczas potopu szwedzkiego. Miasto drastycznie podupadło, a liczba mieszkańców spadła do zaledwie kilkuset. Ostateczny cios nadszedł w 1869 roku, kiedy w ramach represji po powstaniu styczniowym car odebrał Koszycom prawa miejskie, degradując je do statusu wsi na kolejne 150 lat.

Mimo utraty praw miejskich, Koszyce nigdy nie straciły swojego miejskiego charakteru. Centralnym punktem miejscowości pozostał historyczny rynek, który w badaniach naukowych nad morfologią miast zdegradowanych przez carską reformę został oceniony jako jeden z najlepiej zachowanych i wykazujących najwyższy stopień „miejskości”.

Idea przywrócenia statusu miasta odżyła w XXI wieku. Decyzja nie została jednak narzucona odgórnie – poprzedziły ją szeroko zakrojone konsultacje społeczne przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku. Mieszkańcy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Przy blisko 70-procentowej frekwencji, aż 73% głosujących w całej gminie opowiedziało się za zmianą. Dzięki determinacji lokalnej społeczności, 1 stycznia 2019 roku Koszyce ponownie znalazły się na mapie miast Polski.

Dziś Koszyce, położone przy skrzyżowaniu ważnych dróg krajowej nr 79 i wojewódzkiej nr 768, są najmniejszym miastem w Małopolsce, ale z ogromnym potencjałem. Jego sercem pozostaje odnowiony, historyczny rynek, który jest wizytówką i dumą mieszkańców. To miejsce, które łączy w sobie bogatą przeszłość z teraźniejszością.

O tym, jak głęboko sięgają korzenie osadnictwa na tym terenie, świadczy niezwykłe odkrycie z 2011 roku. Podczas prac budowlanych natrafiono na neolityczny, zbiorowy grób sprzed niemal 5000 lat, w którym pochowano 15 osób. Koszyce to zatem nie tylko przykład udanej rewitalizacji administracyjnej, ale także miejsce o fascynującej i wielowątkowej historii, które z pewnością warto odwiedzić.

