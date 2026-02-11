To najmniejsze miasto w Małopolsce. Niedawno było wsią, dzisiaj ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-11 4:22

Chociaż Koszyce są teraz najmniejszym miastem Małopolski, ich korzenie sięgają średniowiecza, a rynek uchodzi za jeden z najpiękniejszych w regionie. Po 150 latach bez praw miejskich, miasto je odzyskało, symbolizując odrodzenie i lokalną dumę. Jak prezentuje się to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Koszyce to najmniejsze miasto w Małopolsce. Ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie

Historia Koszyc to opowieść o wzlotach i upadkach. Już w XIV wieku, dzięki położeniu na ważnym szlaku handlowym z Krakowa na Ruś Kijowską, miejscowość tętniła życiem. W 1374 roku królowa Elżbieta Łokietkówna nadała jej prawo magdeburskie, co zapoczątkowało złoty wiek. Koszyce, będące wówczas miastem królewskim, słynęły z rzemiosła i handlu. Działało tu ponad 80 warsztatów, a lokalna miara zboża, „korzec koszycki”, była powszechnie stosowana w regionie. W XVI wieku miasto posiadało ratusz, łaźnię i liczne jatki rzeźnicze.

Złoty wiek nie trwał jednak wiecznie. XVII stulecie przyniosło serię katastrof – od zarazy, która zdziesiątkowała cechy rzemieślnicze, po zniszczenia dokonane podczas potopu szwedzkiego. Miasto drastycznie podupadło, a liczba mieszkańców spadła do zaledwie kilkuset. Ostateczny cios nadszedł w 1869 roku, kiedy w ramach represji po powstaniu styczniowym car odebrał Koszycom prawa miejskie, degradując je do statusu wsi na kolejne 150 lat.

Polecany artykuł:

W tym mieście w województwie małopolskim mieszka mniej osób niż na wsiach. Leży…

Mimo utraty praw miejskich, Koszyce nigdy nie straciły swojego miejskiego charakteru. Centralnym punktem miejscowości pozostał historyczny rynek, który w badaniach naukowych nad morfologią miast zdegradowanych przez carską reformę został oceniony jako jeden z najlepiej zachowanych i wykazujących najwyższy stopień „miejskości”.

Idea przywrócenia statusu miasta odżyła w XXI wieku. Decyzja nie została jednak narzucona odgórnie – poprzedziły ją szeroko zakrojone konsultacje społeczne przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku. Mieszkańcy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Przy blisko 70-procentowej frekwencji, aż 73% głosujących w całej gminie opowiedziało się za zmianą. Dzięki determinacji lokalnej społeczności, 1 stycznia 2019 roku Koszyce ponownie znalazły się na mapie miast Polski.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Dziś Koszyce, położone przy skrzyżowaniu ważnych dróg krajowej nr 79 i wojewódzkiej nr 768, są najmniejszym miastem w Małopolsce, ale z ogromnym potencjałem. Jego sercem pozostaje odnowiony, historyczny rynek, który jest wizytówką i dumą mieszkańców. To miejsce, które łączy w sobie bogatą przeszłość z teraźniejszością.

O tym, jak głęboko sięgają korzenie osadnictwa na tym terenie, świadczy niezwykłe odkrycie z 2011 roku. Podczas prac budowlanych natrafiono na neolityczny, zbiorowy grób sprzed niemal 5000 lat, w którym pochowano 15 osób. Koszyce to zatem nie tylko przykład udanej rewitalizacji administracyjnej, ale także miejsce o fascynującej i wielowątkowej historii, które z pewnością warto odwiedzić.

Tak wyglądają Koszyce, najmniejsze miasto w Małopolsce [GALERIA]

To najmniejsze miasto w Małopolsce. Niedawno było wsią, dzisiaj ma jeden z najpiękniejszych rynków w województwie
Galeria zdjęć 10
Kraków Radio ESKA Google News
Najstarsza ruchoma szopka w Krakowie
SuperZdrowi
Antybiotyk? Poproszę! Dlaczego Polacy tak chętnie po nie sięgają? SuperZdrowi
SuperZdrowi
Mediateka.pl
województwo małopolskie
najmniejsze miasto
Małopolska
małopolskie
najmniejsze miasta
Miasto