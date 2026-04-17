Łętownia to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Grasował w niej zbójnik Józef Baczyński

Łętownia jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie suskim, w gminie Jordanów. Jej tereny należą do prowincji Karpat, podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich oraz makroregionu Beskidów Zachodnich. Miejscowość leży na styku mezoregionów Beskidu Makowskiego, zwanego też Średnim, oraz Beskidu Wyspowego, w dolinie potoku Łętówka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 2 900 osób, z czego 50,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Łętowni pochodzą z XIV wieku. Początkowo tereny te należały do wpływowej rodziny Jordanów, której korzenie wywodzą się od niemieckiego kolonisty Wilhelma. Jordanowie, bogacąc się na kopalniach soli, w 1342 roku nabyli od króla Kazimierza Wielkiego sołectwo wsi Myślenice. Uzyskali również królewską zgodę na kolonizację okolicznych terenów, co otworzyło drogę do powstania nowych osad.

Sama Łętownia została założona przez Kazimierza Wielkiego na mocy przywileju wydanego w Żarnowcu 27 sierpnia 1365 roku. Co ciekawe, historyczny obszar wsi był znacznie większy niż dzisiejsza Łętownia. Obejmował on również fragmenty Tokarni, Więciórki, Bogdanówki i Skomielnej Czarnej, które powstały w późniejszych wiekach, między XV a XVII stuleciem.

Pierwsi mieszkańcy Łętowni trudnili się różnymi zajęciami. Byli wśród nich wolni łowcy, pasterze wypasający stada na okolicznych halach, a także drwale, którzy pozyskiwali drewno z rozległych lasów. To właśnie dzięki ich pracy i determinacji Łętownia zaczęła się rozwijać i zyskiwać na znaczeniu.

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza jest najcenniejszym zabytkiem w Łętowni

Historia kościoła parafialnego w Łętowni jest długa i pełna ciekawych zwrotów akcji. Pierwszy kościół w tej miejscowości powstał około 1488 roku, w związku z dążeniami do utworzenia parafii. Wcześniej w miejscu tym, na Glinikach, znajdowała się kaplica husycka. W XV wieku wzniesiono drugi kościół, który znajdował się obok dworu, w miejscu, gdzie dziś rosną chronione dęby, w pobliżu strażnicy. Niestety, w 1760 roku budynek został rozebrany i przeniesiony do sąsiedniego Krzeczowa, gdzie stoi do dziś.

Obecny kościół, którego budowę rozpoczęto około 1760 roku, zawdzięcza swoje istnienie Barbarze Lisickiej, żonie Jana Lisickiego, sołtysa Łętowni w pierwszej połowie XVIII wieku. Jan Lisicki był postacią barwną i znaną w okolicy. W 1734 roku w karczmie w Bystrej popijał trunki ze słynnym zbójnikiem Józefem Baczyńskim, zwanym Skawickim. Ironią losu, ta znajomość nie uchroniła go przed obrabowaniem dworu i plebanii w Łętowni przez kompanię Baczyńskiego, która wracała do swoich kryjówek w okolicach Tokarni.

Ostatecznie, 24 października 1765 roku, Franciszek Padlewski poświęcił nowy kościół, nadając mu wezwanie apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Obecnie świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

