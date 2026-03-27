Gruźlica w krakowskim liceum. Ponad sto osób skierowano na pilne badania

W jednej ze szkół średnich na terenie Krakowa wykryto przypadek gruźlicy u nastolatka .

. Służby sanitarne wytypowały ponad sto osób do pilnych badań, w tym rówieśników z klasy, nauczycieli oraz współlokatorów z internatu.

Placówka edukacyjna funkcjonuje bez przerw pod okiem sanepidu, natomiast chory uczeń przebywa w specjalistycznym ośrodku na Mazowszu.

Zakażenie gruźlicą u licealisty z Krakowa. Interwencja sanepidu

Zakażenie u nastolatka uczęszczającego do krakowskiego ogólniaka oficjalnie potwierdzili przedstawiciele miejscowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Małopolscy urzędnicy dowiedzieli się o problemie 16 marca od swoich odpowiedników z Buska-Zdroju w województwie świętokrzyskim, bo to właśnie oni pierwsi zidentyfikowali to groźne zakażenie u młodego człowieka. Informację o tym niecodziennym zdarzeniu w placówce oświatowej początkowo nagłośniło Radio Kraków.

Zakażony uczeń został natychmiast przewieziony do placówki medycznej w Otwocku, która jako najbliższy ośrodek zajmuje się terapią tej zakaźnej choroby u nieletnich pacjentów. Dziennikarze „Gazety Krakowskiej” ustalili, że chłopak na co dzień zamieszkiwał w jednym z krakowskich internatów.

Ponad sto osób pod nadzorem epidemiologicznym w Krakowie

Mimo poważnej sytuacji, lekcje w liceum nie zostały przerwane i odbywają się zgodnie z planem, a inspektorzy sanitarni wdrożyli rutynowe procedury monitorujące na terenie obiektu. Przedstawicielka krakowskiego sanepidu, Agnieszka Kozłowska-Szota, przekazała, że wyselekcjonowano dokładnie 104 osoby z otoczenia nastolatka, które były narażone na bezpośrednią styczność z prątkami. Wszyscy z tej grupy trafili pod rygorystyczny nadzór i otrzymali zalecenie niezwłocznego wykonania odpowiednich testów medycznych.

- To uczniowie z klasy, do której uczęszczał chory, osoby, z którymi ćwiczył na WF-ie oraz przebywał na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Wśród wytypowanych są także osoby z bursy, gdzie mieszkał uczeń, a także nauczyciele i wychowawca z bursy – przekazała „Gazecie Krakowskiej” Kozłowska-Szota, szczegółowo opisując zakres prowadzonych działań.