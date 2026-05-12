Kupił zdrapkę za 10 złotych pod Krakowem. Niewiarygodne, jaką kwotę wygrał

W województwie małopolskim padła główna wygrana o wartości pół miliona złotych.

Zwycięski kupon „Białe Diamentowe 7” kosztował tylko 10 złotych i został nabyty w kolekturze w Proszowicach.

Na rynek trafiło 6 milionów sztuk tej zdrapki, a w puli nagród do zdobycia pozostaje jeszcze blisko 16,8 miliona złotych.

Szczęśliwy los w Proszowicach. Gracz zgarnął gigantyczne pieniądze

Ogromny uśmiech losu spotkał osobę, która zdecydowała się na zakup popularnej zdrapki „Białe Diamentowe 7”. Zwycięski kupon, nabyty w jednej z kolektur zlokalizowanych w Proszowicach, zagwarantował szczęśliwcowi gigantyczny zastrzyk gotówki. Kwota w wysokości 500 tysięcy złotych otwiera przed nim ogromne perspektywy. Nadchodzący wielkimi krokami sezon urlopowy sprawia, że egzotyczne wyjazdy to prawdopodobnie zaledwie początek korzystania z nowo zdobytego majątku. Niespodziewana gotówka z łatwością może posłużyć na zakup luksusowego pojazdu prosto z salonu, gruntowną modernizację nieruchomości czy też błyskawiczną spłatę ciążących dotąd na graczu zobowiązań bankowych i pozbycie się obciążającego kredytu.

Zdrapki od wielu lat budzą ogromne zainteresowanie na polskim rynku. Dla rzeszy klientów stanowią one przede wszystkim formę niezobowiązującego relaksu, dostarczając nutki adrenaliny i wiary w natychmiastowe wzbogacenie się. Zdarzenia takie jak to odnotowane w Proszowicach skutecznie działają na wyobraźnię kolejnych grających, udowadniając wprost, że wielka fortuna potrafi zaskoczyć absolutnie każdego, często w najbardziej prozaicznych momentach codzienności.

Zdrapka Lotto „Białe Diamentowe 7”. Ile wciąż można w niej wygrać?

Totalizator Sportowy wypuścił na rynek omawianą edycję zdrapki w całkowitym nakładzie wynoszącym 6 milionów losów. W tak ogromnej puli zaledwie trzy konkretne sztuki gwarantowały posiadaczowi zdobycie nagrody pierwszego stopnia, opiewającej na równe 500 tysięcy złotych. Co ciekawe, osoba kupująca los w Proszowicach okazała się ostatnią, której udało się zdobyć najwyższą stawkę w tej grze. To nie oznacza jednak końca zabawy, ponieważ wciąż można liczyć na solidne wzbogacenie się przy niższych szczeblach – aktualna pula na nagrody wynosi imponujące 16 786 720 złotych.

