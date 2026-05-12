To miasto jest perłą Małopolski. Zostało założone przez dwóch braci z Krakowa

Wolbrom to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Zostało założone przez dwóch braci z Krakowa

Historia Wolbromia rozpoczyna się w 1327 roku, kiedy to z nadania króla Władysława Łokietka powstało miasto na prawie niemieckim. Jego założycielami byli bracia Wolfram i Hilary z Krakowa, a od imienia tego pierwszego najprawdopodobniej pochodzi nazwa miejscowości. Przez wieki Wolbrom był miastem królewskim, stanowiąc ważny ośrodek rzemieślniczy i handlowy, słynący z jarmarków.

Losy miasta, podobnie jak wielu innych w Polsce, były burzliwe. Po upadku powstania styczniowego, w 1869 roku, Wolbrom utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1930 roku. Tragiczne karty historii zapisała II wojna światowa, podczas której zniszczono niemal całą społeczność żydowską, stanowiącą przed wojną znaczną część mieszkańców. Po wojnie miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym, głównie za sprawą Wolbromskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”.

Mimo wojennych zniszczeń i dynamicznego rozwoju przemysłu, w Wolbromiu zachowało się kilka cennych zabytków, które przypominają o jego bogatej przeszłości. Centralnym punktem i najważniejszą świątynią jest kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Ta barokowa budowla pochodzi z XVII wieku i została wzniesiona na fundamentach wcześniejszego, drewnianego kościoła. We wnętrzu na uwagę zasługują boczne kaplice oraz ołtarze, w tym jeden z obrazem Matki Bożej, uważanym za cudowny.

Innym świadectwem dawnej architektury jest drewniany kościółek z XVII wieku, przeniesiony z pobliskiej wsi i obecnie znajdujący się w dzielnicy Wolbrom-Podlesie. O wielokulturowej historii miasta przypominają z kolei pozostałości cmentarza żydowskiego (kirkutu), z zachowanymi macewami. Warto również zwrócić uwagę na średniowieczny układ urbanistyczny Rynku, który do dziś stanowi serce miasta.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Charakter Wolbromia definiuje nie tylko historia, ale i jego malownicze położenie. Miasto jest często nazywane „bramą na Jurę Krakowsko-Częstochowską”, stanowiąc doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków tego regionu. Jednak to legenda związana z jego nazwą dodaje mu wyjątkowego kolorytu. Według ludowych podań założyciel miasta, Wolfram, miał zgubić się w tutejszych lasach. Od śmierci z rąk zbójców uratował go wilk, który wskazał mu drogę do domu. Wdzięczny Wolfram miał w tym miejscu założyć osadę, którą od swojego imienia i wybawcy nazwał Wolbrom.

Tak wygląda Wolbrom, jedno z najciekawszych miast w Małopolsce [GALERIA]

22