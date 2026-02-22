Gwałtowna zmiana aury w Polsce. Synoptycy IMGW ostrzegają

Zima w odwrocie. IMGW ostrzega przed burzami

Aura w Polsce przechodzi dynamiczną metamorfozę. Po tygodniach dominacji mroźnego powietrza i śniegu, nadchodzące dni przyniosą pochmurne niebo, opady deszczu oraz silniejsze podmuchy wiatru. Szczególną uwagę zwracają prognozy dla zachodniej i południowej części kraju, gdzie mogą wystąpić lokalne wyładowania atmosferyczne. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz zaznacza, że to pierwszy przypadek w tym roku, gdy w oficjalnych komunikatach mowa jest o burzach. Niedziela upływa pod znakiem wilgoci – na północy możliwy jest deszcz ze śniegiem, a wieczorem drogi mogą zamienić się w ślizgawkę. Temperatury będą zróżnicowane: od 1 stopnia na wschodzie do nawet 9 stopni na zachodzie. Nocą w Tatrach przybędzie śniegu, a w pozostałych regionach utrzyma się deszczowa pogoda.

Deszczowy poniedziałek i alerty przed roztopami

Początek tygodnia nie przyniesie poprawy pogody. W poniedziałek nadal będzie padać, przy czym na północnym wschodzie deszcz może mieć charakter ciągły. Najistotniejszą nowością w prognozach jest jednak ryzyko wystąpienia krótkotrwałych burz na zachodzie i południu Polski. Choć zjawiska te nie powinny być gwałtowne, stanowią jasny sygnał zbliżającego się przedwiośnia. Termometry wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Należy zachować szczególną ostrożność w związku z topniejącym śniegiem. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w centrum, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, a na południu województwa śląskiego wprowadzono alert drugiego stopnia. Dodatkowo synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem nawierzchni w północno-wschodnich regionach kraju.