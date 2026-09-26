Gwałtowne ocieplenie w Tatrach. TOPR ostrzega turystów przed lawinami

Choć w Tatrach nadal mamy do czynienia z zimową aurą, w sobotę warunki pogodowe ulegną diametralnej zmianie. Ostatnie opady sprawiły, że wyżej położone szlaki pokryła biała pokrywa, a miejscami zrobiło się mocno ślisko od lodu.

Dodatkowym problemem jest przewidywany przez synoptyków potężny skok temperatury. To właśnie to nagłe uderzenie ciepła może doprowadzić do bardzo groźnych sytuacji na szlakach.

Jak wynika z prognoz, w sobotę na Kasprowym Wierchu słupek rtęci może poszybować aż do 12 stopni powyżej zera. Dla miłośników górskich wędrówek oznacza to drastyczne pogorszenie warunków. Śnieg zalegający wysoko w górach będzie się szybko nagrzewał, co sprawi, że stanie się niezwykle ciężki i mokry.

Ratownicy TOPR biją na alarm, zwracając uwagę, że w takich warunkach lawiny mogą schodzić zupełnie samoistnie.

– Wzrost temperatury będzie sprzyjał występowaniu zjawiska lawin samoistnych z ciężkiego, mokrego śniegu – ostrzegają ratownicy.

Quiz. Tatry, Karkonosze, czy Bieszczady? Rozpoznasz, gdzie znajdują się te popularne miejsca? Pytanie 1 z 13 Na początek łatwizna. Na zdjęciu jedno z najczęściej fotografowanych jezior w Polsce. Gdzie się znajduje? w Tatrach w Bieszczadach w Karkonoszach Następne pytanie

Samoistne lawiny zagrożeniem dla turystów

Największe ryzyko dotyczy mocno nachylonych stoków, które pokryte są trawą lub skałami. Wraz z nadejściem wyższych temperatur ten ciężki śnieg może zacząć zjeżdżać w doliny.

Kluczowe jest to, że lawina nie potrzebuje dodatkowego bodźca w postaci ludzkiego ciężaru. Zwały śniegu mogą runąć w dół absolutnie same z siebie.

Na wysokościach powyżej 1900 m n.p.m. obowiązuje w tej chwili pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Mimo że to najniższy stopień, absolutnie nie należy go lekceważyć, bo nie gwarantuje on pełnego bezpieczeństwa.

W sprzyjających warunkach lawiny wciąż stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza na najbardziej stromych fragmentach gór. Ratownicy TOPR podkreślają, że przy obecnej aurze kluczowe jest rozważne planowanie każdej wędrówki.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zdecydowanie zniechęca do organizowania wypraw powyżej granicy schronisk.

– Prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich, nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk – apelują ratownicy.

Każde wyjście w góry powinno być poprzedzone weryfikacją aktualnej prognozy pogody oraz zapoznaniem się z najnowszym komunikatem lawinowym. Sytuacja w wyższych partiach Tatr zazwyczaj drastycznie odbiega od tej, z którą mamy do czynienia w Zakopanem czy dolinach.

Zima wciąż trzyma Tatry w uścisku

Nawet jeśli gwałtowny wzrost temperatury zwiastuje wiosnę, w wyższych partiach Tatr wciąż rządzi zima.

Zalegający śnieg, lód, trudności w nawigacji oraz nagły skok temperatury to wybuchowa mieszanka. Takie warunki mogą okazać się niezwykle zdradliwe, zwłaszcza dla osób z mniejszym doświadczeniem górskim.

Dlatego też TOPR prosi o rozwagę i jednoznacznie odradza sobotnie wyprawy w wyższe partie gór, powyżej schronisk.

Widok na Tatry po opadach śniegu: