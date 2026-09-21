W Tatrach powyżej 1600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, które rozpoczęły się w poniedziałek, z przyrostem pokrywy do 10 cm i temperaturą do -1°C.

Opady śniegu będą kontynuowane do środy, z kolejnymi przyrostami pokrywy o 5-10 cm i spadkiem temperatury na szczytach do -2°C.

Silny wiatr do 75 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne oraz niska widzialność znacznie pogarszają warunki do uprawiania turystyki w Tatrach.

Śnieżyca w Tatrach i silny wiatr. Ile śniegu spadnie w górach w najbliższych dniach?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych na najwyższych szczytach Tatr pojawił się już pierwszy śnieg. To jednak dopiero początek niebezpiecznej aury. Po południu opady białego puchu mają objąć całe Tatry powyżej wysokości 1600 m n.p.m.

Według synoptyków pokrywa śnieżna może w poniedziałek przyrosnąć miejscami nawet o 10 centymetrów. Sytuację dodatkowo komplikuje silny, porywisty wiatr północno-zachodni. Jego prędkość w porywach może osiągać nawet do 75 km/h, „miejscami powodując zawieje i zamiecie śnieżne” – ostrzega IMGW. Temperatura na szczytach ma spaść do około minus 1 stopnia Celsjusza, co przy silnym wietrze drastycznie obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda w górach na kolejne dni. Czy opady śniegu i burze sparaliżują tatrzańskie szlaki?

Kolejne godziny wcale nie przyniosą poprawy pogody. W nocy z poniedziałku na wtorek synoptycy prognozują dalsze, intensywne opady śniegu w partiach szczytowych Tatr. W tym czasie pokrywa śnieżna może powiększyć się o kolejne 5 do 10 centymetrów, a słupki rtęci na szczytach wskażą około minus 2 stopnie Celsjusza.

We wtorek w ciągu dnia turyści również muszą przygotować się na przelotny śnieg, który może przynieść następny przyrost pokrywy o kolejne 5-10 centymetrów. Kolejna fala opadów prognozowana jest na noc z wtorku na środę – powyżej górnej granicy lasu może przybyć od 4 do 7 centymetrów świeżego puchu. Z kolei w niższych partiach gór przewidywane są przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie towarzyszyć może drobny grad i silniejsze porywy wiatru.

Obecne warunki do uprawiania turystyki w Tatrach uległy znacznemu pogorszeniu. Niski pułap chmur w dużym stopniu ogranicza widzialność w partiach graniowych, co ułatwia zgubienie drogi. Dodatkowo odczuwalne są bardzo silne podmuchy wiatru, a nawierzchnia szlaków jest mokra i skrajnie śliska. Każdy, kto decyduje się na wyjście w wyższe partie gór, musi zachować szczególną ostrożność.

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