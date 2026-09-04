Horror w krakowskim mieszkaniu. Matka nie żyje, syn z zarzutem zabójstwa!

Nowe fakty w śledztwie. Syn ofiary usłyszał zarzuty

Tragedia w Nowej Hucie od samego początku wzbudzała duże emocje wśród mieszkańców Krakowa. Śledczy ujawnili w piątek kluczowe informacje rzucające nowe światło na tę sprawę. Krakowska Prokuratura Okręgowa potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło 24 sierpnia.

- Funkcjonariusze policji ujawnili w lokalu zwłoki starszej kobiety z obrażeniami wskazującymi na zaistnienie przestępstwa i rannego mężczyznę - jej syna

- przekazał w piątek Tomasz Waszczuk, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia istotne dowody w tej sprawie.

- W toku przeprowadzonych oględzin zabezpieczono ślady oraz narzędzie, którego prawdopodobnie użyto do zadania ofierze obrażeń

- dodał prokurator Waszczuk.

Ranny 41-latek został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie personel medyczny toczył walkę o jego życie. Dopiero kiedy jego stan zdrowia się ustabilizował, a lekarze wyrazili zgodę, śledczy mogli przystąpić do kolejnych kroków. Prokuratura poinformowała, że mężczyzna został oskarżony o morderstwo.

Przełom w śledztwie nastąpił jednak dopiero podczas składania zeznań.

- Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

- przekazała prokuratura.

Tragedia przy ul. Fatimskiej. Relacje świadków zdarzenia

Makabryczne zdarzenia miały miejsce w poniedziałek, 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 18:00. Na miejscu dokonano tragicznego odkrycia. Wewnątrz mieszkania znaleziono ciało 70-letniej kobiety oraz jej poważnie rannego, 41-letniego syna. Sąsiedzi byli głęboko poruszeni tym zdarzeniem.

- Nie znaliśmy tej rodziny, prawdopodobnie wynajmowali garsonierę na drugim piętrze. Widzieliśmy jednak moment jak ratownicy medyczni wynoszą na noszach rannego mężczyznę z ostatniej klatki. Miał wbity nóż w brzuch. To był straszny widok

- przekazali w rozmowie z „Super Expressem” mieszkańcy okolicy.

Rodzinny dramat w krakowskiej Nowej Hucie

Od samego początku pojawiały się nieoficjalne informacje o tragedii rodzinnej. Według najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzeń, 41-latek najpierw odebrał życie matce, a następnie próbował popełnić samobójstwo. Wskazują na to narzędzie zbrodni i obrażenia u obu osób. Po tym, jak podejrzany przyznał się do winy, śledczy będą dokładnie analizować przebieg zdarzenia i motywy jego działania.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, przechodzisz kryzys lub masz myśli samobójcze, skontaktuj się ze specjalistami. Oto lista miejsc, w których uzyskasz wsparcie:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich – będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.