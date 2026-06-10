II LO w Krakowie wyróżnione w ogólnopolskim zestawieniu. Szkoła odnosi sukces w rankingu Zwolnieni z Teorii

II LO w Krakowie sukcesem kończy ranking Zwolnieni z Teorii. Szkoła w czołówce zestawienia

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie kolejny raz udowodniło, że potrafi skutecznie uczyć młodych ludzi działania w praktyce. W najnowszym rankingu szkół Zwolnieni z Teorii 2026, krakowska szkoła znalazła się w gronie najlepszych placówek z całej Polski. Ranking ten obejmuje ponad 500 szkół ponadpodstawowych, a sukces krakowskiego liceum wynika z wieloletniego zaangażowania uczniów i nauczycieli w zmienianie otoczenia na lepsze.

Z perspektywy szkoły to dosyć nietypowa olimpiada, ponieważ skupia się głównie na praktycznym zastosowaniu różnych technik, których uczniowie są uczeni podczas realizowania projektu, ale również podczas zajęć na przedmiocie biznes albo przedsiębiorczość. I jest fantastyczną okazją, żeby uczniowie mogli pokazać się z tej trochę innej strony, mianowicie z umiejętności współpracy, umiejętności krytycznego myślenia i radzenia sobie z sytuacjami, które nie są typowo szkolnymi - powiedziała nauczycielka i koordynatorka projektów Katarzyna Pysz.

Szkoła bierze udział w tym przedsięwzięciu od roku szkolnego 2019/2020. Od tego czasu uczniowie regularnie przygotowują własne inicjatywy, zdobywając prestiżowe wyróżnienia, takie jak Brązowe, Srebrne czy Złote Wilki.

Na czym polega olimpiada Zwolnieni z Teorii? Praktyka zamiast suchej teorii

W przeciwieństwie do tradycyjnych konkursów przedmiotowych, Zwolnieni z Teorii nie sprawdzają wiedzy z podręczników, ale konkretne umiejętności życiowe. Uczniowie muszą sami zauważyć jakiś problem społeczny, a następnie zaplanować i zrealizować projekt, który pomoże go rozwiązać. Cały proces trwa około 6 miesięcy i uczy młodzież samodzielności oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

Uczniowie zainspirowani przez nauczycieli wybierają sobie jakiś problem społeczny, który jest dla nich wyjątkowo ważny, chcieliby w jakiś sposób, sytuację, którą chcieliby w jakiś sposób naprawić albo chcieliby coś zmienić. Planują działania, przechodzą do etapu realizacji, który trwa około 6 miesięcy. No a następnie zakończenie i zwieńczenie projektu to ważny moment, kiedy uczniowie widzą, że potrafią, że coś są w stanie zrobić sami - tłumaczyła Katarzyna Pysz.

Udział w takiej olimpiadzie nie daje uczniom bezpośrednich korzyści w postaci zwolnienia z matury czy łatwiejszego wstępu na studia (indeksu na uczelnię), co odróżnia ją od typowych olimpiad wiedzy. Mimo to młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w projekty, ponieważ dają im one poczucie sprawstwa i realnego wpływu na rzeczywistość.

Jakie umiejętności zdobywają uczniowie II LO? Nauka współpracy i zarządzania czasem

Praca nad projektami społecznymi to dla uczniów twarda szkoła życia. Podczas realizacji swoich pomysłów muszą nauczyć się koordynowania wielu działań naraz, rozmawiania z mediami oraz współpracy w zespole. Często jest to również okazja do nauki rozwiązywania konfliktów, które pojawiają się w stresujących momentach przed końcowymi terminami.

Uczą się planowania swoich działań, uczą się jak rozmawiać, jak współpracować, co w dzisiejszym świecie jest szalenie istotne. Uczą się również organizować wydarzenia, koordynować działania tak, żeby wszystko układało się w całość. Uczą się rozmowy i korespondencji z mediami. Zdarza się, że uczą się również rozwiązywać konflikty, które w takim intensywnym momencie, kiedy trzeba wszystko dopiąć, kiedy są terminy i kiedy nie zawsze wszystko się układa tak, jakby sobie zaplanowali, jest umiejętnością szalenie ważną - mówiła nauczycielka w wywiadzie.

Bardzo ważnym aspektem jest również łączenie tych dodatkowych obowiązków z normalną nauką w szkole. Uczniowie II LO w Krakowie, którzy odnoszą sukcesy w olimpiadzie, to często osoby osiągające bardzo dobre wyniki z przedmiotów profilowych. Muszą oni opanować sztukę zarządzania czasem, ponieważ wszystkie projekty realizują w swoim wolnym od lekcji czasie.

Projekt Stone a Star jako wzór do naśladowania. Pomoc dla dzieci niedowidzących

W historii startów szkoły w olimpiadzie szczególnie zapisał się projekt o nazwie "Stone a Star". Była to jedna z pierwszych inicjatyw, która pokazała, jak wielki potencjał drzemie w krakowskich licealistach. Uczniowie postawili sobie za cel wsparcie dzieci z wadami wzroku i niedowidzących, zbierając fundusze na specjalistyczne książki.

Projekt polegał na tym, że uczniowie chcieli zebrać środki na wydrukowanie książek dla dzieci niedowidzących i z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowali, że zbiorą fundusze na 100 książek. Tymczasem udało im się zebrać fundusze na 150 takich książek - wspominała Katarzyna Pysz.

Dzięki takim inicjatywom uczniowie nie tylko pomagają potrzebującym, ale też udowadniają, że potrafią profesjonalnie zarządzać projektami i osiągać cele, które na początku wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Sukces w rankingu Zwolnieni z Teorii 2026 jest więc potwierdzeniem wysokiego poziomu zaangażowania całej społeczności II LO w Krakowie.