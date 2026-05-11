Dramatyczne zgłoszenie na numer 112. Córka błagała o pomoc dla matki

Wszystko zaczęło się w sobotę, 9 maja 2026 roku, po godzinie 21:00, kiedy operator numeru alarmowego 112 odebrał niepokojące zgłoszenie. Dzwoniła zmartwiona córka, która nie mogła dostać się do swojej matki mieszkającej samotnie w Kętach. Z jej relacji wynikało, że 89-letnia kobieta upadła w swoim mieszkaniu i była unieruchomiona na podłodze, nie mogąc się podnieść. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ drzwi były zamknięte od wewnątrz, a seniorka nie była w stanie samodzielnie ich otworzyć.

Interwencja policji w Kętach. Funkcjonariusze wyważyli drzwi do mieszkania

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach, który znajdował się najbliżej adresu seniorki. Policjanci, zdając sobie sprawę z realnego zagrożenia życia, bez wahania podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Funkcjonariusze sprawnie wyważyli drzwi do mieszkania, aby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanej. W środku zastali przytomną, lecz skrajnie osłabioną 89-latkę, której udzielili pierwszej pomocy i wsparcia do czasu przyjazdu karetki. Następnie kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych, którzy zabrali ją na badania do szpitala.

Jak zadbać o bezpieczeństwo seniora? Program „Małopolski Tele – Anioł 2.0”

Opisana historia pokazuje, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, które często mieszkają samotnie i są narażone na podobne wypadki. Policja przypomina o istnieniu programu „Małopolski Tele – Anioł 2.0", który ma na celu poprawę jakości życia seniorów i osób wymagających stałego wsparcia. Jego uczestnicy otrzymują specjalne opaski bezpieczeństwa, które działają jak przycisk alarmowy, umożliwiając natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Dzięki stałemu połączeniu z Centrum Teleopieki, pomoc może zostać wezwana znacznie szybciej, co w wielu przypadkach może uratować komuś życie.

Źródło: Policja.pl

