Metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś, powołał komisję do zbadania kwestii zarządzania majątkiem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie.

W skład komisji weszli eksperci: prof. Jerzy Hausner (przewodniczący), dr hab. Konrad Grabiński oraz ks. prof. Piotr Majer.

Decyzja została podjęta po konsultacjach w kurii rzymskiej i za zgodą Ojca Świętego Leona XIV; od wniosków komisji zależą dalsze decyzje kardynała w sprawie parafii mariackiej.

Finanse parafii mariackiej pod lupą specjalnej komisji

Kardynał Grzegorz Ryś powołał specjalną komisję, której zadaniem będzie dogłębne zbadanie sposobu zarządzania majątkiem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, powszechnie znanej jako parafia mariacka. To bezprecedensowe posunięcie wskazuje na wagę problemu i determinację Kościoła w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących finansów jednej z najważniejszych i najbogatszych parafii rzymsko-katolickich w kraju.

Celem komisji jest szczegółowe prześwietlenie wszystkich aspektów związanych z gospodarką finansową parafii mariackiej na przestrzeni ostatnich lat.

Tajemnice finansów parafii mariackiej. Kto zbada majątek słynnej bazyliki?

Na czele komisji stanął prof. Jerzy Hausner, wybitny ekonomista, znany z przewodniczenia Radzie Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Radzie Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W przeszłości prof. Hausner był posłem i ministrem związanym z lewą stroną sceny politycznej. W skład zespołu weszli również: dr hab. Konrad Grabiński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK, oraz ks. prof. dr hab. Piotr Majer, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Taki interdyscyplinarny skład – łączący ekspertów z zakresu ekonomii, finansów i prawa kanonicznego – ma zapewnić kompleksową analizę i ocenę sytuacji, w jakiej znalazły się finanse parafii.

Decyzja o powołaniu komisji nie była spontaniczna. Jak dowiadujemy się z oficjalnych komunikatów, metropolita krakowski podjął ją po wcześniejszych konsultacjach w kurii rzymskiej oraz za zgodą samego papieża Leona XIV.

- Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji Kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie Parafii Mariackiej - poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej.

