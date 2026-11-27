Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie 2026. Tłumy turystów na Rynku Głównym

Na Rynku Głównym w Krakowie zaczął działać Jarmark Bożonarodzeniowy. Choć oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę 28 listopada, już dziś odwiedzający mogli spróbować regionalnych dań oraz kupić świąteczne ozdoby. Liczba turystów przerosła oczekiwania organizatorów, a na miejscu czuć bożonarodzeniowy klimat.

Tegoroczne wydarzenie odbywa się w cieniu dramatu sprzed trzech tygodni, gdy 7 listopada uzbrojony zamachowiec wjechał na Rynek i zaczął strzelać do przechodniów, zabijając 6 osób. Sprawca wcześniej w rodzinnym domu zamordował swoją siostrę i rodziców. Do dziś na płycie Rynku w czterech miejscach, w których umierali postrzeleni ludzie, płoną znicze.

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Karta Krakowska na jarmarku. Jakie zniżki zapowiedział prezydent Łukasz Gibała?

Świąteczny kiermasz, który ruszył w Krakowie zgodnie z zapowiedziami prezydenta Łukasza Gibały, przyciągnął tłumy turystów. Mieszkańcy miasta unikną w tym roku tak zwanych paragonów grozy, ponieważ za okazaniem Karty Krakowskiej przysługuje im 20-procentowa zniżka. Dokument ten pozwala również kupić ulgowy bilet na dziecięcą karuzelę za 5 złotych.

Na odwiedzających czeka blisko 100 stoisk z rękodziełem, regionalnymi wyrobami oraz słodyczami, które przygotowali organizatorzy.