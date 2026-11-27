Zamach na Rynku Głównym w Krakowie i zabójstwo rodziny z Ostrowca Świętokrzyskiego - zdarzenia z 7 listopada na zawsze zostaną w pamięci Polaków. Temat wciąż wywołuje ogromne emocje. Reporter Radia ESKA przekazał najnowsze ustalenia w tej sprawie. Udało mu się potwierdzić, że odnaleziono dziewczynkę, która cudem uniknęła kul zamachowca w Krakowie. Ona i jej rodzice będą występować w roli pokrzywdzonych.

Ze względu na ochronę tożsamości, prokuratura nie podaje więcej szczegółów. Wiadomo, że rodzice sami zgłosili się do śledczych. Nagranie z dziewczynką wstrząsnęło Polską - widać na nim ludzi uciekających przed zamachowcem i dziecko, które zostało samo na chodniku, a w jego stronę sprawca oddaje strzały (ujęcia z tego zdarzenia prezentujemy w galerii).

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Śledczy informują, że przesłuchano już około 250-ciu świadków. - Zbierane są od świadków nagrania, wykonane na miejscu zdarzenia telefonami. Zlecone zostały specjalistyczne ekspertyzy w zakresie broni, amunicji, genetyki. Gromadzony jest materiał dowodowy, związany z kwestiami dotyczącymi ewentualnej inspiracji i udzielania pomocy sprawcy - powiedział reporterowi ESKI Eryk Stasielak, szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Nasz materiał: Zabił rodziców i siostrę, a teraz spoczął kilkadziesiąt metrów od nich. Tak wygląda grób Oksińskich

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Zamach na Rynku Głównym w Krakowie i zabójstwo rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przypomnijmy - do zamachu na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę (7 listopada 2026).24-latek strzelał z okna samochodu do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, kilkanaście zostało rannych. Wcześniej Michał Oksiński zabił swoich rodziców i młodszą siostrę. Postrzelony przez policjantów, zmarł w szpitalu. Do sprawy będziemy wracać w ESKA News i na antenach Radia ESKA.

Przeczytaj więcej w tym materiale: Śledczy mają nowe dowody w sprawie Michała Oksińskiego. 250 świadków po strzelaninie w Krakowie. "Wątek zagraniczny"

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