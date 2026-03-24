Jarmark Świętego Józefa na Małym Rynku w Krakowie. Setki unikalnych wyrobów od lokalnych rzemieślników

Wydarzenie zlokalizowane na krakowskim Małym Rynku stanowi doskonałą okazję dla wszystkich pasjonatów tradycyjnego rękodzieła oraz lokalnych potraw.

Na przygotowanych stoiskach goście znajdą mnóstwo unikalnych wyrobów, począwszy od rzeźbionych w drewnie figurek, przez oryginalną biżuterię, aż po regionalne przysmaki.

Odwiedzający mają niepowtarzalną szansę porozmawiać z artystami, zapoznać się z ich procesem twórczym i poczuć klimat zbliżającej się wielkimi krokami wiosny.

Kupcy i rzemieślnicy będą prezentować swoje wyroby wyłącznie do niedzieli, 29 marca. Bezpośrednio po zakończeniu tego wydarzenia, rozpocznie się tradycyjny Jarmark Wielkanocny.

Św. Józef to opiekun rzemieślników i rękodzielników, a także patron Krakowa. Jego święto jest powodem do podzielenia się z krakowianami i gośćmi z innych miast i państw najpiękniejszym polskim rzemiosłem i rękodziełem, a także tradycyjnymi wyrobami sztuki ludowej. Marcowe uroczystości pozwalają także wspólnie cieszyć się nadchodzącą wiosną i należycie ją powitać! – zachęcają organizatorzy.

Jarmark w Krakowie. Co kupić na Małym Rynku?

Na odwiedzających czekają liczne kramy wypełnione po brzegi ceramiką, wyrobami ze skóry i drewna, biżuterią, odzieżą, świecami oraz różnorodnymi ozdobami. W ofercie wystawców znajdują się również szyte ręcznie pluszaki wraz z dedykowanymi ubrankami, tradycyjne krakowskie pamiątki, a nawet regionalne kosmetyki. Kupujący mogą na żywo podglądać proces strugania drewnianych figurek, co stanowi doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów z lokalnymi twórcami z Małopolski. Targi to jednak nie tylko wyroby artystyczne, ale również bogata strefa kulinarna, w której największym zainteresowaniem cieszą się potężne pajdy chleba ze smalcem oraz gorąca, aromatyczna kiełbasa.