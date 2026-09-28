Jelenie stoczyły walkę w centrum Zakopanego. Nagranie z "bitwy o tytuł króla miasta" hitem sieci

Walka jeleni na ulicach Zakopanego

Do wyjątkowego zdarzenia doszło w samym centrum Zakopanego. Na wideo zamieszczonym na profilu TATRY można zobaczyć dwa potężne byki jelenia, które początkowo starły się na chodniku, by po chwili, złączone porożami, przenieść się na środek drogi.

Sceny walczących zwierząt wymusiły postój samochodów i przykuły uwagę pieszych. Na szczęście zarówno kierowcy, jak i przechodnie zachowali bezpieczną odległość, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Nagranie lotem błyskawicy zyskało rozgłos w sieci.

Twórcy filmu opatrzyli go zabawnym komentarzem: „Legendarna bitwa o tytuł króla Zakopanego".

Internauci komentują: "Gdzie jest policja?"

Użytkownicy sieci szybko zaczęli reagować na ten niezwykły spektakl. Wielu z nich podeszło do tematu z dystansem i żartem.

„Uliczne walki"

„No i gdzie jest policja!"

„Legendarna bitwa o tytuł króla Zakopanego"

Pojawiły się jednak również wpisy podkreślające powagę całej sytuacji.

„Mnie to wcale nie śmieszy."

„Szkoda, że nie w lesie, a może za mało tam miejsca mają, w końcu człowiek wszędzie włazi."

Rzeczywiście, choć pojedynek jeleni może być fascynujący, zwierzęta te dysponują w takich momentach potężną siłą. Zbytnie zbliżenie się do nich mogłoby stanowić poważne zagrożenie.

Rykowisko w pełni. Byki walczą o samice

Starcie nie było dziełem przypadku. W Tatrach właśnie odbywa się rykowisko, czyli okres godowy jeleni szlachetnych. To w tym czasie samce rywalizują o przywództwo i możliwość skompletowania haremu łań.

Początkowo starają się zniechęcić przeciwnika za pomocą głośnego ryku. Jeżeli to nie przyniesie efektu, dochodzi do fizycznej konfrontacji. Zwierzęta krzyżują poroża, przepychają się i sprawdzają swoją potęgę. Zwycięski osobnik uzyskuje prawo do kontynuacji godów, natomiast przegrany najczęściej ucieka.

Zakopane już wcześniej widziało podobne sceny

Dla mieszkańców Podhala widok jeleni wędrujących po ulicach miasta nie jest jednak niczym nowym. W minionych latach wielokrotnie miały miejsce podobne incydenty, gdy zwierzęta opuszczały pobliskie lasy i udawały się w rejon centrum Zakopanego.

W przeszłości odnotowywano już pojedynki samców niedaleko domostw i uczęszczanych szos. Okazuje się, że w okresie rykowiska jelenie potrafią tak bardzo pochłonąć się walką, że ignorują auta, ludzi i miejski hałas.

Tym razem „królowie Tatr" urządzili sobie ring w samym sercu Zakopanego, dając mieszkańcom i przyjezdnym pokaz, który z pewnością zapadnie im w pamięć. Kto wyszedł zwycięsko z tego pojedynku? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne: nagranie stało się absolutnym hitem internetu.

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