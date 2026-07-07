Męcina to dawna wieś rycerska na mapie Małopolski. Znajduje się w niej słynny kamieniołom

Męcina jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa, u podnóży Pasma Łososińskiego i grzbietu Litacza, w środkowym biegu potoku Smolnik, dopływu Dunajca. Najbliższymi miastami w jej otoczeniu są Limanowa, Nowy Sącz i Stary Sącz. Mieszkają w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 3 502 osoby, z czego 50,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

W Męcinie znajduje się kamieniołom, z którego przez lata wydobywano piaskowiec męciński, sprzedawany pod nazwą handlową Męcina Królewska. Nie wiadomo, kiedy rozpoczęto jego eksploatację. W czasach II Rzeczypospolitej był wydobywany na potrzeby lokalne. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kamieniołom przejęły Kopalnie Surowców Drogowych w Krakowie. Później stał się własnością Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Rudawie. W okresie transformacji ustrojowej był nieczynny. Na początku XXI wieku kupiła go prywatna firma.

Warto odnotować, że Męcina zyskała również ogólnopolski i światowy rozgłos za sprawą powojennej wytwórni kijów hokejowych Bronisława Smolenia.

Męcina powstała jako wieś rycerska na początku XIV wieku. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą ze świętopietrza z 1326 roku i dotyczą miejscowej parafii. Jednym z najważniejszych zabytków we wsi jest kościół parafialny pw. św. Antoniego z końca XVII wieku, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego i będący częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Co ciekawe, pomiędzy Męciną a Pisarzową, podczas wykopalisk archeologicznych, odkryto cmentarzyska urnowe z czasów kultury łużyckiej, trwającej na ziemiach polskich w okresie 1300-400 r. p.n.e.

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Tak wygląda Męcina, dawna wieś rycerska w Małopolsce [GALERIA]

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Wieża widokowa na górze Jaworz

Męcina to nie tylko zabytki, ale także doskonała baza wypadowa dla miłośników górskich wędrówek. Jedną z największych atrakcji turystycznych w okolicy jest dwudziestometrowa wieża widokowa, zlokalizowana pod szczytem góry Jaworz. Z jej tarasu rozciąga się malownicza panorama Beskidu Wyspowego, która przyciąga turystów pragnących podziwiać piękno lokalnego krajobrazu i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Lokalny folklor i życie kulturalne

Miejscowość jest również lokalnym centrum kultury, w którym kultywowane są tradycje regionu. Aktywnie działa tu Koło Gospodyń Wiejskich, które słynie z przygotowywania tradycyjnych potraw i smakołyków, zyskując uznanie na licznych targach i przeglądach folklorystycznych. Ważną rolę w życiu kulturalnym odgrywa także Zespół Regionalny „Mali Męcinianie”. Założona w 1998 roku przy miejscowej szkole grupa jest jednym z niewielu dziecięcych zespołów folklorystycznych w powiecie limanowskim. Zespół odnosi liczne sukcesy, reprezentując gminę na festiwalach w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech i Francji.

Zwiedzanie zabytkowego kościoła – informacje praktyczne

Turyści odwiedzający Męcinę mają możliwość zwiedzenia wspomnianego wcześniej zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego. Świątynia, będąca perłą architektury sakralnej, udostępniana jest zwiedzającym w ramach projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej. Kościół można zwiedzać w czwartki, piątki i soboty w godzinach od 9:00 do 18:00 (z przerwą od 13:00 do 13:30) oraz w niedziele od 12:00 do 17:00, co stanowi doskonałą okazję do poznania jego bogatej historii.