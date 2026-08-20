Bielsko-Biała - stolica Podbeskidzia i "Mały Wiedeń". To miasto idealne na city break

Bielsko-Biała to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Tylko w samych jego granicach znajduje się czternaście szczytów, co czyni nieoficjalną stolicę Podbeskidzia atrakcyjną destynacją dla pasjonatów wędrówek po górach. Szyndzielnia, Klimczok czy Błatnia są mniej wymagające, więc spokojnie może zdobyć je osoba bez doświadczenia. Rozciągające się z nich widoki na "Mały Wiedeń" robią niebywałe wrażenie i z pewnością wynagrodzą marsz. Można także na nie wjechać, ponieważ na terenie miasta i okolic wytoczono kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails.

Bielsko-Biała to idealna propozycja na krajowy city break także dla osób, które cenią sobie urokliwe miejsca i architekturę z przełomu XIX i XX wieku. Miejskie zabytki wzniesione w stylu historyzmu i secesji przypominają wyglądem te, które znajdziemy w stolicy Austrii. Będąc w Bielsku-Białej, konieczne trzeba zobaczyć tamtejszy Stary Rynek oraz zwrócić uwagę na gmachy Poczty Polskiej, Teatru Polskiego czy Hotelu Prezydent. Perełką architektoniczną jest także sam budynek dworca, w którym znajdują się antyczne polichromie wykonane przez nomen omen wiedeńskich artystów.

W przeszłości Bielsko-Biała była podobnie jak Łódź ważnym ośrodkiem włókiennictwa. Dziś o tym fragmencie historii miasta możemy dowiedzieć się więcej, zwiedzając drewniany Dom Tkacza, który jest odtworzonym mieszkaniem i warsztatem pracy bielskiego sukiennika, oraz Starą Fabrykę - oddział muzeum, w którym można zobaczyć stare maszyny włókiennicze. Ponadto w "Małym Wiedniu" produkowano również samochody Fiat, w tym słynnego Fiata 126p. Z końcem tego roku 2024 r. fabryka ma jednak zostać zlikwidowana.

Symbolem Bielska-Białej oprócz wspomnianego Fiata 126p są także postacie z bajek, zwłaszcza Bolek i Lolek. To właśnie w stolicy Podbeskidzia działało bowiem prężnie Studio Filmów Rysunkowych, które w latach 60. wyprodukowało ten serial animowany dla dzieci, podobnie jak inne kultowe kreski: "Reksia", "Porwanie Baltazara Gąbki" czy "Pampalini łowca zwierząt". Dziś pomniki tych bohaterów najmłodszych widzów można spotkać na ulicach miasta, na których zostały ustawione w ramach szlaku Bajkowe Bielsko-Biała. Z kolei samo studio zostało przekształcone w 2015 r. w państwową placówkę kultury. O jego działalności i historii poszczególnych produkcji można dowiedzieć się więcej Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji OKO. Te inne atrakcje, jakie oferuje stolica Podbeskidzia, która została zresztą ogłoszona "Cudem Polski 2024", zobaczycie w przygotowanej przez nas galerii.

29

Kraków - Bielsko-Biała. Ile trwa podróż?

W zależności od wyboru trasy Kraków od Bielska-Białej dzieli od około 87 do ok. 124 kilometrów. Podróż samochodem zajmuje zatem mniej więcej dwie godziny. Jeśli jednak wybierzemy pociąg, czas przejazdu bez przesiadek wyniesie blisko 3 godziny.