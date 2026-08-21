Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed burzami i ulewami

Aktualne alerty IMGW. Gdzie uderzą burze 21 sierpnia?

Najbliższe godziny przyniosą gwałtowne zjawiska atmosferyczne w naszym kraju, a synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed rzęsistym deszczem, wyładowaniami oraz porywistym wiatrem. W komunikacie dla Warszawy czytamy o nocnych burzach z silnymi opadami do 35 mm oraz wietrze, osiągającym w porywach nawet 100 km/h, które według prognoz potrwają od godziny 2:00 do 7:00 nad ranem 22 sierpnia. Eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnych podróży, oraz odpowiednie zabezpieczenie mienia przed skutkami nawałnic.

Opady deszczu, na południu, w centrum i na wschodzie także burze, lokalnie możliwy grad. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i wschodnie Pomorze opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i tu suma opadów wyniesie od 30 mm do 45 mm, miejscami około 60 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady do 20 mm, jedynie na krańcach północno-zachodnich oraz południowo-wschodnich kraju opad do około 5 mm. Lokalnie porywy wiatru do 110 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na noc z 21 na 22 sierpnia dla całego kraju.

Tak wyglądała mapa z ostrzeżeniami IMGW 21 sierpnia, przed godziną 15:00:

Autor: IMGW / zrzut ekranu/ Materiały prasowe Alerty IMGW - stan na 21 sierpnia, 14:20

Deszczowy weekend w Polsce. Gdzie opady będą największe?

Sobotnia aura niestety nie przyniesie wyczekiwanej poprawy, a najgorsza sytuacja spodziewana jest w północno-wschodniej części kraju. Synoptycy przewidują tam intensywną strefę opadów o umiarkowanym i silnym natężeniu, która dopiero w godzinach popołudniowych opuści terytorium Polski. W innych rejonach należy liczyć się z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, gdzie deszczu nie powinno być.

Niedziela natomiast zapowiada się szczególnie niebezpiecznie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, gdzie ryzyko wystąpienia burz będzie najwyższe, choć opady mogą pojawić się w całej północnej, zachodniej i centralnej Polsce.