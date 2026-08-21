Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed burzami i ulewami

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-21 15:00

Najnowsze dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na nadchodzący weekend 22-23 sierpnia zwiastują poważne utrudnienia pogodowe. Oczekiwane są gwałtowne ulewy oraz burze, które mogą pokrzyżować plany mieszkańców aż 15 województw. Sprawdzamy zaktualizowaną prognozę na najbliższe godziny.

Błyskawice na tle ciemnego, burzowego nieba nocą. O ostrzeżeniach IMGW przed burzami przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Są nowe ostrzeżenia pogodowe dla Polski

Aktualne alerty IMGW. Gdzie uderzą burze 21 sierpnia?

Najbliższe godziny przyniosą gwałtowne zjawiska atmosferyczne w naszym kraju, a synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed rzęsistym deszczem, wyładowaniami oraz porywistym wiatrem. W komunikacie dla Warszawy czytamy o nocnych burzach z silnymi opadami do 35 mm oraz wietrze, osiągającym w porywach nawet 100 km/h, które według prognoz potrwają od godziny 2:00 do 7:00 nad ranem 22 sierpnia. Eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnych podróży, oraz odpowiednie zabezpieczenie mienia przed skutkami nawałnic.

Opady deszczu, na południu, w centrum i na wschodzie także burze, lokalnie możliwy grad. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i wschodnie Pomorze opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i tu suma opadów wyniesie od 30 mm do 45 mm, miejscami około 60 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady do 20 mm, jedynie na krańcach północno-zachodnich oraz południowo-wschodnich kraju opad do około 5 mm. Lokalnie porywy wiatru do 110 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na noc z 21 na 22 sierpnia dla całego kraju.

Tak wyglądała mapa z ostrzeżeniami IMGW 21 sierpnia, przed godziną 15:00:

Alerty IMGW - stan na 21 sierpnia, 14:20
Autor: IMGW / zrzut ekranu/ Materiały prasowe Alerty IMGW - stan na 21 sierpnia, 14:20

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Sobotnia aura niestety nie przyniesie wyczekiwanej poprawy, a najgorsza sytuacja spodziewana jest w północno-wschodniej części kraju. Synoptycy przewidują tam intensywną strefę opadów o umiarkowanym i silnym natężeniu, która dopiero w godzinach popołudniowych opuści terytorium Polski. W innych rejonach należy liczyć się z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, gdzie deszczu nie powinno być.

Niedziela natomiast zapowiada się szczególnie niebezpiecznie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, gdzie ryzyko wystąpienia burz będzie najwyższe, choć opady mogą pojawić się w całej północnej, zachodniej i centralnej Polsce.

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