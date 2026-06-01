Kąpielisko na Zakrzówku otwiera się na dłużej. Znamy nowe godziny otwarcia i zasady wstępu

Sezon na Zakrzówku potrwa do końca września. Zmieniły się godziny otwarcia kąpieliska

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił, że w 2026 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z uroków Zakrzówka znacznie dłużej. Sezon kąpielowy nie zakończy się wraz z wakacjami, ale zostanie przedłużony aż do 30 września. To dobra wiadomość dla osób, które lubią wypoczywać nad wodą również we wrześniu, gdy temperatury często wciąż dopisują.

Wydłużyliśmy sam okres kąpieliskowy, ponieważ potrwa on do 30 września. Dodatkowo, same godziny otwarcia w ciągu dnia będą dłuższe, ponieważ w poniedziałki kąpielisko będzie dostępne między godziną 14.00 a 19.00, natomiast od wtorku do niedzieli między godziną 8.00 a 19.00. W ubiegłym sezonie zamykaliśmy już o 18.00, więc każdego dnia o godzinę dłużej będzie można spędzać na Zakrzówku czas – zapowiedział Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Dłuższe godziny otwarcia oznaczają, że każdego dnia ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem o godzinę dłużej niż w zeszłym roku. Pozwoli to uniknąć pośpiechu przy opuszczaniu basenów pod koniec dnia.

Wstęp na baseny pozostaje darmowy. Nadal obowiązują limity osób

Wiele osób planujących wypoczynek nad krakowskim akwenem pyta o koszty. Miasto potwierdziło, że wejście na teren pływających basenów na Zakrzówku pozostaje całkowicie bezpłatne. Należy jednak pamiętać o zasadach, które sprawdziły się w ubiegłych latach. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz wytrzymałość konstrukcji pomostów, na terenie kąpieliska może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób.

Tak, wstęp na Zakrzówek będzie bezpłatny, natomiast nadal będzie obowiązywać limit wejść. Tak jest ze względu na bezpieczeństwo konstrukcyjne, musimy tego przestrzegać, więc podobnie jak było w tamtym roku, pozostają te wszystkie ustalenia w mocy 600 osób – wyjaśnił rzecznik Sławomir Farbaniec.

Przygotowania do obecnego sezonu ruszyły z dużym wyprzedzeniem. Pracownicy rozpoczęli czyszczenie niecek basenowych wcześniej niż zazwyczaj, aby na otwarcie wszystko było gotowe. Obiekt jest wymagający, dlatego dbanie o czystość wody i porządek na pomostach to priorytet dla zarządców.

Naukowcy z UJ badają dno Zakrzówka. Pod wodą znaleźli fragment skrzydła samolotu

Tegoroczne lato na Zakrzówku to nie tylko rekreacja, ale też ważne badania naukowe. Eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie z Zakładu Hydrologii, nawiązali ścisłą współpracę z miastem. Wykorzystują oni nowoczesny sprzęt, w tym specjalistyczne drony podwodne, aby dokładnie przyjrzeć się temu, co kryje się pod lustrem wody. Podczas wstępnych oględzin dna naukowcy natknęli się na ciekawostkę – zatopiony fragment skrzydła samolotu.

Będziemy badać dronem podwodnym, po pierwsze rzeźbę tego akwenu. Po drugie, już we wstępnych badaniach zobaczyliśmy tam zatopiony fragment skrzydła samolotu, który tam jest. Będziemy badać jakość wody w zakresie kilkunastu parametrów, a z tych najbardziej interesujących to chociażby stężenie tlenu. Zarówno będziemy badać w miligramach na litr, jak i w procentach nasycenia tlenem wody – mówił Mirosław Żelazny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania mają również odpowiedzieć na pytania dotyczące składu wody. Specjaliści sprawdzają mineralizację, aby dowiedzieć się, czy do zbiornika nie dostają się zasolone wody z Wisły. Analizowany jest też odczyn wody oraz jej temperatura na różnych głębokościach. Wszystkie te dane pomogą w lepszym zarządzaniu obiektem i dbaniu o jego zrównoważony rozwój. Przed wybraniem się na kąpielisko warto śledzić oficjalne strony ZIS oraz media społecznościowe, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o tym, czy sezon już oficjalnie wystartował i jakie warunki panują na miejscu.