Karambol na moście! Zderzyło się aż 12 pojazdów

Karambol wydarzył się w sobotni poranek, 7 listopada, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 na moście Niepodległości w Oświęcimiu. Rzeczniczka lokalnej policji, asp. szt. Małgorzata Jurecka, poinformowała, że w kolizji brało udział łącznie 12 pojazdów, wśród których znalazły się zarówno auta osobowe, jak i ciężarowe.

Kierowcy zmagali się wówczas z wymagającą aurą. W rejonie zdarzenia utrzymywała się mgła, a jezdnia mogła być śliska. Funkcjonariusze policji zajmą się teraz dokładnym wyjaśnianiem przyczyn oraz okoliczności tej kolizji.

Zderzenie 12 samochodów w Oświęcimiu. Most Niepodległości zablokowany

W następstwie karambolu ruch na moście Niepodległości został całkowicie wstrzymany. Swoje działania prowadzili tam ratownicy medyczni, strażacy oraz policjanci. Rozbite auta stopniowo odholowywano przy użyciu lawet.

Z policyjnych komunikatów wynikało, że trasa ma stać się ponownie przejezdna jeszcze przed godziną 10. Choć w kraksie uczestniczyło tak wiele pojazdów, na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Trasa wojewódzka nr 933 spina ze sobą leżący na Śląsku Rzuchów oraz małopolski Chrzanów. Dla zmotoryzowanych stanowi ona istotny szlak komunikacyjny prowadzący z Oświęcimia w stronę Krakowa.