Kiedyś była najbiedniejszą wsią w woj. małopolskim. Dziś jest jedną z najpiękniejszych [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-21 13:25

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce. Na terenie województwa znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych, które można nierzadko znaleźć w małych miejscowościach. Jedną z najpiękniejszych małopolskich wsi jest bez wątpienia Banica, położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Jej najważniejszym zabytkiem jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana z końca XVIII wieku. Wieś posiada również burzliwą historię. Kiedyś uchodziła za jedną z najbiedniejszych. Wówczas należała do biskupów krakowskich. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Banica to to dawna wieś łemkowska na mapie województwa małopolskiego. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, nad potokiem Banica, będącym dopływem rzeki Białej. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 318 osób, z czego 48,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Banica jest jedna z najpóźniej lokowanych wsi w regionie. Miało to miejsce na mocy przywileju lokacyjnego wydanego w 1574 roku przez biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego. Otrzymał go Iwan, syn Jaśka z pobliskiej Śnietnicy. Nazwa wsi pochodzi od przepływającego przez nią potoku. Od początku swojego powstania była częścią państwa muszyńskiego i należała do biskupów krakowskich. Wówczas uchodziła z jedną z najbiedniejszych. W inwentarzu z 1668 roku istnieje zapis, z którego wynika, że na 15 łanach ziemi gospodarowało w niej 22 kmieci. Natomiast przed wybuchem II wojny światowej w Banicy mieszkało ponad 500 osób, w większości Łemków. Spora grupa po wojnie wyjechała na Ukrainę, a reszta została wysiedlona w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Wtedy zasiedlili ją polscy osadnicy z Podhala i Sądecczyzny.

Najpiękniejszym zabytkiem w Banicy jest dawna greckokatolicka cerkiew świętych Kosmy i Damiana z końca XVIII wieku. W 1947 roku została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

