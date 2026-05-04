Niepołomice to miasto położone niedaleko Krakowa, które w przeszłości, za sprawą Jagiellonów, zyskało miano „drugiej stolicy Polski”.

Rozwój miasta zapoczątkował w XIV wieku Kazimierz Wielki, fundując gotycki zamek myśliwski oraz kościół parafialny.

Do najważniejszych zabytków należą dziś odrestaurowany Zamek Królewski, gotycki Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników oraz Kopiec Grunwaldzki.

Niepołomice to królewskie miasto, które było nazywane drugą stolicą Polski

Niepołomice, miasto w powiecie wielickim, liczy obecnie 17 096 mieszkańców (dane z 30 czerwca 2024 roku) i jest ważnym ośrodkiem w aglomeracji krakowskiej. Położone na pograniczu Niziny Nadwiślańskiej i Podgórza Bocheńskiego, pełni dziś rolę miasta satelickiego Krakowa, jednak jego historyczne znaczenie daleko wykracza poza współczesne funkcje.

Historia Niepołomic jest nierozerwalnie związana z Puszczą Niepołomicką. Już za czasów pierwszych Piastów tereny te były ulubionym miejscem polowań książąt i królów. Przełom nastąpił w XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego, który docenił strategiczne i rekreacyjne walory tego miejsca. To on wzniósł tu gotycki zamek myśliwski oraz ufundował kościół parafialny, kładąc podwaliny pod przyszłą wielkość miasta.

Okres największej świetności Niepołomic przypadł na czasy panowania dynastii Jagiellonów. Zamek został wówczas przebudowany i stał się drugą, po Wawelu, rezydencją królewską. To właśnie z tego okresu pochodzi określenie, którego użył kronikarz Jan Długosz, nazywając Niepołomice „drugą po Krakowie stolicą Polski”. Miasto tętniło życiem, będąc świadkiem ważnych wydarzeń państwowych i spotkań na najwyższym szczeblu. Choć późniejsze wieki, w tym okres zaborów i XX-wieczna historia wojskowa, zmieniły charakter miasta, królewski duch wciąż jest tu wyczuwalny.

Ślady tej wspaniałej przeszłości widoczne są do dziś. Najważniejszym zabytkiem jest Zamek Królewski, który po latach zaniedbania został wspaniale odrestaurowany i dziś mieści m.in. Muzeum Niepołomickie oraz hotel. Tuż obok rozciągają się odtworzone Ogrody Królowej Bony. Drugim fundamentalnym zabytkiem jest gotycki Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, również ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Warto także wspomnieć o Kopcu Grunwaldzkim, usypanym na Wężowej Górze dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, który stanowi najwyżej położony punkt w mieście.

