Maków Podhalański jest jednym z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Kiedyś była to wieś królewska

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1378 roku, choć już dwadzieścia lat wcześniej istniała tu rozległa parafia, co świadczy o ugruntowanej pozycji miejscowości. Przez wieki, aż do rozbiorów Polski, Maków funkcjonował jako wieś królewska w dobrach starostwa lanckorońskiego. Mieszkańcy od samego początku zajmowali się wyrębem drzew z otaczającej puszczy beskidzkiej. To właśnie z Makowa pochodzili zręczni bednarze, którzy już w XIV wieku dostarczali beczki na sól dla żupników wielickich, czyniąc to rzemiosło lokalną tradycją.

Dynamiczny rozwój osady przerwał najazd szwedzki, który doprowadził do jej niemal całkowitego zniszczenia. W 1657 roku król Jan II Kazimierz Waza, chcąc wspomóc odbudowę, nadał mieszkańcom przywilej wolnego wyrębu drzewa. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej Maków znalazł się pod zaborem austriackim, a w 1843 roku, dzięki staraniom nowego właściciela, hrabiego Filipa Saint-Genois d’Anneaucourt, uzyskał prawa miejskie.

Prawdziwy impuls do rozwoju dało miastu doprowadzenie linii kolejowej z Krakowa i Chabówki w 1884 roku. W okresie międzywojennym Maków stał się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gdy w 1923 roku powołano tu starostwo powiatowe. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi zaczął przekształcać się w popularne letnisko, szczególnie dla mniej zamożnych turystów. Powstawały liczne domy wczasowe, a na stokach Makowskiej Góry w 1933 roku wybudowano ośrodek dla kolejarzy.

Pomyślny rozwój został zahamowany przez wielki kryzys gospodarczy oraz likwidację powiatu makowskiego. Ostateczny cios zadała II wojna światowa. Od 3 września 1939 roku Maków znalazł się pod okupacją niemiecką, a na rzece Skawie przebiegała granica z III Rzeszą. Mimo terroru i pacyfikacji, w okolicznych lasach aktywnie działała partyzantka. Miasto zostało wyzwolone 28 stycznia 1945 roku.

Do początku XX wieku miasto nosiło nazwę Maków. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku okazało się, że w Polsce istnieje drugi Maków – Mazowiecki. Aby uniknąć pomyłek, głównie na wniosek kolei, postanowiono dodać do nazwy drugi człon. Rozważano określenia „Krakowski” czy „Podgórski”, lecz ostatecznie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło wersję „Podhalański”. Wybór ten, choć utrwalony, z perspektywy geograficznej i historycznej jest niepoprawny, gdyż właściwe Podhale zaczyna się kilkanaście kilometrów dalej na południe.

