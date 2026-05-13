Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza 16 maja na Noc Muzeów, która odbędzie się w godzinach 18:00-22:00.

Główną atrakcją będzie gra muzealna „Ścieżka powołania. Odczytać drogę”, podczas której drużyny (do 10 osób) będą rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania na ekspozycji.

Wydarzenie kosztuje symboliczną złotówkę; dostępna jest także opcja indywidualnego zwiedzania z audioprzewodnikiem, a na grę muzealną obowiązują zapisy mailowe pod adresem [email protected].

Gra muzealna zamiast zwiedzania. „Ścieżka powołania. Odczytać drogę” w Wadowicach

Organizatorzy Nocy Muzeów w Wadowicach postawili na innowacyjność, odchodząc od tradycyjnego formatu zwiedzania. Zamiast tego, proponują interaktywną grę „Ścieżka powołania. Odczytać drogę”, która zamienia muzeum w przestrzeń pełną wyzwań i odkryć. Uczestnicy, podzieleni na drużyny liczące do dziesięciu osób, będą wspólnie rozwiązywać zagadki, wykonywać zadania i spotykać postacie związane z życiem Karola Wojtyły. To dynamiczna formuła ma na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim stworzenie niezapomnianego doświadczenia.

- Chcemy, aby odwiedzający mogli przeżyć to miejsce trochę inaczej niż zwykle. Bardziej aktywnie, bardziej osobiście i trochę poza codziennym schematem zwiedzania. Noc Muzeów daje możliwość spojrzenia na tę przestrzeń z zupełnie innej perspektywy, nie tylko jako na ekspozycję, ale też miejsce pełne historii, emocji i pytań, które można odkrywać wspólnie. Zależało nam na formule, która angażuje, buduje atmosferę i sprawia, że uczestnicy naprawdę stają się częścią tej opowieści – podkreśla Anna Czajkowska-Sałapat, specjalistka ds. komunikacji i edukacji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Gra odbędzie się 16 maja w kilku turach, w godzinach od 18:00 do 20:30. Aby zapewnić kameralny i angażujący charakter wydarzenia, w każdej turze wezmą udział maksymalnie dwie drużyny. Taka ograniczona liczba uczestników gwarantuje unikalne i osobiste doświadczenie, dalekie od zgiełku masowych imprez. Koszt udziału w grze to symboliczna złotówka. Zapisy na grę prowadzone są mailowo pod adresem: [email protected].

i Autor: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II/ Materiały prasowe

Zwiedzanie indywidualne też będzie możliwe

Dla tych, którzy preferują spokojniejsze odkrywanie ekspozycji, Muzeum Jana Pawła II przygotowało również możliwość indywidualnego zwiedzania z audioprzewodnikiem. Wieczorna atmosfera domu rodzinnego Jana Pawła II z pewnością nada tej trasie zupełnie inny, magiczny klimat niż w ciągu dnia.

