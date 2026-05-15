Andrzejówka jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś król podarował ją biskupowi

Andrzejówka, dawniej Jędrzejówka, jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Pasma Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Jest położona w Dolinie Popradu i otoczona z trzech stron wzniesieniami Beskidu Sądeckiego: Stawiska (759 m), Skała (769 m), Prehyba (673 m), Piotrusina (645 m) i Zapała (639 m). Andrzejówka jest podzielona na trzy przysiółki: Ługi, Międzymostki i Ośrodek. W jej pobliżu znajdują się takie miasta, jak Muszyna czy Piwniczna-Zdrój. W latach 1975-1998 należała administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą co najmniej z XIV wieku. Oficjalnie pojawia się dokumencie w języku łacińskim w 1352 roku jako Andrzejówka, Ondrzejowa, Andrzeiowka. W tym samym roku została lokowana na surowym korzeniu przez króla Kazimierza III Wielkiego.

Warto odnotować, że król Polski Władysław Jagiełło w 1391 roku dał biskupowi krakowskiemu Janowi zamek i miasto Muszynę razem z pobliskimi wsiami, wśród których była Andrzejówka. O tej miejscowości wspominają stare dokumenty dotyczące własności i podatków. W 1529 roku majątek muszyński (tzw. klucz muszyński) należał do biskupa krakowskiego. Pobierał on od chłopów we wsi (zapewne w Andrzejówce) 40 groszy czynszu i tzw. obiedne.

Jednym z najsławniejszych obiektów w Andrzejówce jest Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy, dawna drewniana cerkiew greckokatolicka, której budowa trwała w latach 1860-1864. Po 1947 roku została przejęta przez kościół rzymskokatolicki i pełni funkcję kościoła filialnego pw. Najświętszej Maryi Panny parafii w Miliku. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Andrzejówka, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

20