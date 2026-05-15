Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ostrzega mieszkańców Małopolski przed burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem (do 100 km/h) w dniu 15.05.

Zaleca się unikanie otwartych przestrzeni, nieparkowanie pod drzewami oraz przygotowanie na możliwe przerwy w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, ulewnym deszczem, gradem i wiatrem (do 85 km/h) dla dziesięciu województw, w tym Małopolski.

Gdzie uderzą burze? IMGW ostrzega przed pogodowym armagedonem

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez IMGW, ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w piątek, 15 maja od godziny 13:00 do 22:00. Na liście zagrożonych województw znalazły się: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie. To oznacza, że niemal połowa kraju znajdzie się w zasięgu potencjalnie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Jak podaje Instytut, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu w przedziale od 20 mm do 30 mm. Takie ilości wody w krótkim czasie mogą prowadzić do lokalnych podtopień, zwłaszcza w miastach i na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze odprowadzania wody. Dodatkowo, zagrożeniem będą porywy wiatru, które w porywach mogą osiągać do 70 km/h, a punktowo nawet około 85 km/h. Wiatr o takiej sile jest w stanie łamać gałęzie, uszkadzać dachy, a nawet przewracać słabsze konstrukcje. Co więcej, lokalnie możliwe są również opady gradu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla upraw rolnych, pojazdów i mienia.

Ostrzeżenia I stopnia IMGW oznaczają one, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Eksperci apelują o śledzenie bieżących komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.

Burzowy alert RCB w Małopolsce. Co robić, gdy nadciąga nawałnica?

Mieszkańcy Małopolski otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomość SMS informuje o burzach z intensywnymi opadami deszczu i zawiera konkretne zalecenia, mające na celu minimalizację ryzyka.

RCB apeluje, aby w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni, które mogą być szczególnie niebezpieczne ze względu na ryzyko uderzenia piorunem oraz silne porywy wiatru. Równie ważnym zaleceniem jest nieparkowanie samochodów pod drzewami, które mogą zostać złamane lub przewrócone przez wiatr, powodując poważne uszkodzenia pojazdów. W komunikacie zwrócono również uwagę na możliwość wystąpienia przerw w dostawach prądu, co może utrudnić codzienne funkcjonowanie i komunikację.

