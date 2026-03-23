KIERMASH 2026 w Krakowie. Targi mody i dizajnu już w ten weekend

Anastazja Lisowska
2026-03-23 12:40

Już w ostatni weekend marca Kraków stanie się centrum polskiej mody i niezależnego designu. Na Kazimierz powraca bowiem KIERMASH - wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników oryginalnych ubrań, rzemiosła i świadomych zakupów. W programie wiosennej edycji znajdą się m.in. kolekcje polskich projektantów, ręcznie tworzone dodatki oraz spotkania z twórcami.

KIERMASH 2026 w Krakowie

KIERMASH to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń promujących polską modę i niezależny design, które od ponad dekady łączy twórców z całego kraju z odbiorcami poszukującymi oryginalnych produktów. Targi odbywają się regularnie w Krakowie i stanowią przestrzeń, w której moda spotyka się z rzemiosłem, a zakupy nabierają bardziej świadomego charakteru. To miejsce prezentacji autorskich kolekcji, krótkich serii i projektów, gdzie równie ważne jak same produkty są historie stojące za ich powstaniem.

Krakowskie targi polskiej mody niezależnej i dizajnu użytkowego

KIERMASH to nie tylko targi, ale także przestrzeń spotkań zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. W odróżnieniu od popularnych sieciówek, zakupy na KIERMASHu mają bardziej osobisty charakter. Można nie tylko obejrzeć produkty z bliska, ale też porozmawiać z ich twórcami i dowiedzieć się, jak wygląda proces powstawania ubrań czy dodatków.

KIERMASH Kraków 2026 - gdzie i kiedy odbędą się targi?

Targi KIERMASH odbędą się 28-29 marca 2026 r. w sercu Krakowa, na klimatycznym Kazimierzu. Dokładny adres wydarzenia zamieszczamy poniżej: 

  • Stara Zajezdnia ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków.

Co można kupić na KIERMASHu w Krakowie?

Nowy sezon to nowe inspiracje i dokładnie to oferuje marcowa odsłona targów. Wśród dostępnych produktów pojawią się:

  • wiosenne ubrania polskich marek,
  • przejściowe kurtki i płaszcze,
  • torby, plecaki i skórzane paski,
  • ceramika oraz dekoracje do wnętrz,
  • kolorowe okulary i ręcznie robiona biżuteria,
  • naturalne kosmetyki i zapachowe świece.

Wiosenna edycja KIERMASHu to zawsze moment nowej energii - zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. Tworzymy przestrzeń, w której unikalność, rzemiosło i niezależny design spotykają się z odpowiedzialnym podejściem do mody i produkcji. Chcemy, aby zakupy były nie tylko przyjemnością, ale też świadomym wyborem wspierającym lokalnych projektantów - podkreślał współorganizator wydarzenia Mateusz Kaczan.

Nie tylko moda - także relaks

Organizatorzy zadbali również o przestrzeń do odpoczynku. Na miejscu znajdzie się strefa gastronomiczna z roślinnymi daniami, kawą i świeżymi sokami - idealna, by na chwilę zwolnić tempo między kolejnymi odkryciami.

KIERMASH - Wiosna na Kazimierzu [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego wydarzenia:

  • Data: 28-29 marca 2026, godz. 11:00-18:00
  • Adres: Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków
  • Wstęp wolny.
