KIERMASH 2026 w Krakowie. Targi mody i dizajnu już w ten weekend

Spis treści
KIERMASH 2026 w Krakowie
KIERMASH to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń promujących polską modę i niezależny design, które od ponad dekady łączy twórców z całego kraju z odbiorcami poszukującymi oryginalnych produktów. Targi odbywają się regularnie w Krakowie i stanowią przestrzeń, w której moda spotyka się z rzemiosłem, a zakupy nabierają bardziej świadomego charakteru. To miejsce prezentacji autorskich kolekcji, krótkich serii i projektów, gdzie równie ważne jak same produkty są historie stojące za ich powstaniem.
Krakowskie targi polskiej mody niezależnej i dizajnu użytkowego
KIERMASH to nie tylko targi, ale także przestrzeń spotkań zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. W odróżnieniu od popularnych sieciówek, zakupy na KIERMASHu mają bardziej osobisty charakter. Można nie tylko obejrzeć produkty z bliska, ale też porozmawiać z ich twórcami i dowiedzieć się, jak wygląda proces powstawania ubrań czy dodatków.
KIERMASH Kraków 2026 - gdzie i kiedy odbędą się targi?
Targi KIERMASH odbędą się 28-29 marca 2026 r. w sercu Krakowa, na klimatycznym Kazimierzu. Dokładny adres wydarzenia zamieszczamy poniżej:
- Stara Zajezdnia ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
KIERMASH Kraków - zdjęcia z poprzednich edycji
Co można kupić na KIERMASHu w Krakowie?
Nowy sezon to nowe inspiracje i dokładnie to oferuje marcowa odsłona targów. Wśród dostępnych produktów pojawią się:
- wiosenne ubrania polskich marek,
- przejściowe kurtki i płaszcze,
- torby, plecaki i skórzane paski,
- ceramika oraz dekoracje do wnętrz,
- kolorowe okulary i ręcznie robiona biżuteria,
- naturalne kosmetyki i zapachowe świece.
Wiosenna edycja KIERMASHu to zawsze moment nowej energii - zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. Tworzymy przestrzeń, w której unikalność, rzemiosło i niezależny design spotykają się z odpowiedzialnym podejściem do mody i produkcji. Chcemy, aby zakupy były nie tylko przyjemnością, ale też świadomym wyborem wspierającym lokalnych projektantów - podkreślał współorganizator wydarzenia Mateusz Kaczan.
Nie tylko moda - także relaks
Organizatorzy zadbali również o przestrzeń do odpoczynku. Na miejscu znajdzie się strefa gastronomiczna z roślinnymi daniami, kawą i świeżymi sokami - idealna, by na chwilę zwolnić tempo między kolejnymi odkryciami.
KIERMASH - Wiosna na Kazimierzu [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego wydarzenia:
- Data: 28-29 marca 2026, godz. 11:00-18:00
- Adres: Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków
- Wstęp wolny.