KIERMASH 2026 w Krakowie. Targi mody i dizajnu już w ten weekend

KIERMASH 2026 w Krakowie

KIERMASH to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń promujących polską modę i niezależny design, które od ponad dekady łączy twórców z całego kraju z odbiorcami poszukującymi oryginalnych produktów. Targi odbywają się regularnie w Krakowie i stanowią przestrzeń, w której moda spotyka się z rzemiosłem, a zakupy nabierają bardziej świadomego charakteru. To miejsce prezentacji autorskich kolekcji, krótkich serii i projektów, gdzie równie ważne jak same produkty są historie stojące za ich powstaniem.

Krakowskie targi polskiej mody niezależnej i dizajnu użytkowego

KIERMASH to nie tylko targi, ale także przestrzeń spotkań zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. W odróżnieniu od popularnych sieciówek, zakupy na KIERMASHu mają bardziej osobisty charakter. Można nie tylko obejrzeć produkty z bliska, ale też porozmawiać z ich twórcami i dowiedzieć się, jak wygląda proces powstawania ubrań czy dodatków.

KIERMASH Kraków 2026 - gdzie i kiedy odbędą się targi?

Targi KIERMASH odbędą się 28-29 marca 2026 r. w sercu Krakowa, na klimatycznym Kazimierzu. Dokładny adres wydarzenia zamieszczamy poniżej:

Stara Zajezdnia ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

KIERMASH Kraków - zdjęcia z poprzednich edycji

5

Co można kupić na KIERMASHu w Krakowie?

Nowy sezon to nowe inspiracje i dokładnie to oferuje marcowa odsłona targów. Wśród dostępnych produktów pojawią się:

wiosenne ubrania polskich marek,

przejściowe kurtki i płaszcze,

torby, plecaki i skórzane paski,

ceramika oraz dekoracje do wnętrz,

kolorowe okulary i ręcznie robiona biżuteria,

naturalne kosmetyki i zapachowe świece.

Wiosenna edycja KIERMASHu to zawsze moment nowej energii - zarówno dla twórców, jak i odwiedzających. Tworzymy przestrzeń, w której unikalność, rzemiosło i niezależny design spotykają się z odpowiedzialnym podejściem do mody i produkcji. Chcemy, aby zakupy były nie tylko przyjemnością, ale też świadomym wyborem wspierającym lokalnych projektantów - podkreślał współorganizator wydarzenia Mateusz Kaczan.

Nie tylko moda - także relaks

Organizatorzy zadbali również o przestrzeń do odpoczynku. Na miejscu znajdzie się strefa gastronomiczna z roślinnymi daniami, kawą i świeżymi sokami - idealna, by na chwilę zwolnić tempo między kolejnymi odkryciami.

KIERMASH - Wiosna na Kazimierzu [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego wydarzenia:

Data: 28-29 marca 2026, godz. 11:00-18:00

Adres: Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków

Wstęp wolny.