Historia i tradycja Kolejarza Prokocim. Skąd wzięła się nazwa krakowskiego klubu?

Kolejarz Prokocim to jeden z najstarszych klubów w Krakowie, którego początki sięgają 1921 roku. Choć na przestrzeni lat nazwa i struktura organizacji ulegały zmianom, przydomek "kolejarz" przetrwał jako symbol lokalnej tożsamości. Po II wojnie światowej klub został przypisany do branży kolejowej, co było typowe dla tamtego okresu, gdy sport amatorski był finansowany przez konkretne grupy zawodowe. Dziś, mimo że ścisła współpraca z koleją wygasła, tradycja ta jest wciąż żywa w sercach mieszkańców Prokocimia i Bieżanowa.

To jest klub, który ma ponad 100 lat. [...] Po wojnie w ramach restrukturyzacji, przypisywania ich do różnych grup zawodowych został przypisany pod kolej i stąd Kolejarz Prokocim i w tym momencie pomimo tego, że kolej już nie współpracuje z nami, zostawiliśmy ten człon nazwy jako tradycję historyczną. Prokocim był dzielnicą kolejarską. To była dzielnica kolejarska zamieszkana przez kolejarzy. Część Krakowa bardzo ważna i to od samych początków powstania państwa polskiego, od 1918 roku praktycznie, więc ta tradycja jest silna – wyjaśnił dyrektor sportowy Robert Oczkoś.

Współcześnie klub skupia się na działalności lokalnej, pełniąc rolę centrum sportowego dla dzieci i młodzieży z południowych dzielnic miasta. Dzięki zaangażowaniu społeczności i środkom z budżetu obywatelskiego, Kolejarz Prokocim regularnie odnawia swoją bazę treningową, stwarzając zawodnikom warunki zbliżone do profesjonalnych akademii.

Szkolenie młodzieży w Kolejarzu Prokocim. Ponad trzystu zawodników trenuje pod okiem fachowców

Obecnie w strukturach klubu trenuje niemal 300 młodych zawodników. Wysoki poziom kształcenia potwierdza Srebrna Gwiazdka w programie certyfikacji PZPN, co oznacza spełnienie surowych wymogów dotyczących kadry trenerskiej i infrastruktury. Klub dysponuje dwoma pełnowymiarowymi boiskami naturalnymi oraz dwoma sztucznymi, z których jedno w sezonie zimowym przykrywane jest specjalnym balonem. Dzięki temu dzieci mogą trenować przez cały rok, niezależnie od pogody.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży. Wiadomo, że ci najzdolniejsi na pewnym etapie od nas odchodzą, potem wracają lub nie. Natomiast naszym celem jest szkolić, wychowywać, bawić. Do tego mamy odpowiednią bazę. Mamy dwa boiska naturalne, w tym jedno oświetlone światłem elektrycznym ponad 400 luksów z automatycznym podlewaniem. Na ulicy Bieżanowskiej jest treningowe boisko, ale też pełnowymiarowe, przystosowane do wszelkiego rodzaju rozgrywek i posiadamy również dwa boiska sztuczne. Jedna płyta jest z nowym budynkiem, w okresie jesienno-zimowym jest przykryta balonem, także trudno sobie wyobrazić, czy czegokolwiek nam może jeszcze brakować – mówił Robert Oczkoś.

Dyrektor sportowy zaznacza, że dla klubu priorytetem jest rozwój juniorów, a nie za wszelką cenę awans drużyny seniorów do wyższych lig. Obecnie pierwsza drużyna występuje w V lidze okręgowej, co jest poziomem dopasowanym do możliwości finansowych i organizacyjnych Kolejarza.

Kondycja fizyczna współczesnych dzieci. Dyrektor sportowy alarmuje w sprawie braku ruchu

Podczas rozmowy o szkoleniu młodzieży, Robert Oczkoś zwrócił uwagę na niepokojący trend dotyczący sprawności fizycznej najmłodszych krakowian. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed telefonami i komputerami, co przekłada się na problemy z podstawowymi ćwiczeniami gimnastycznymi. Dyrektor zauważył również, że współcześni rodzice często zapisują pociechy na zbyt dużą liczbę dodatkowych zajęć, przez co maluchy nie mają czasu na swobodną zabawę na świeżym powietrzu, taką jak wspinanie się na drzewa czy bieganie po podwórku.

Z roku na rok są gorzej przygotowane fizycznie. Z roku na rok. Ja teraz mogę porównać z dziećmi, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, a mamy ich około 15-20% w klubie. I tu jest niestety przepaść, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oni są znacznie bardziej samodzielni. Znacznie lepiej przygotowani fizycznie do tego, co chcemy, bo to nie chodzi o piłkę. Każdy rodzaj sportu wymaga przygotowania ogólnorozwojowego, a to w ostatnim czasie w Polsce leży. [...] Przewrót w przód jest rzeczą niewykonalną dla 75% dzieci. Zaczyna być to niebezpieczne i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko nadgonić i nadrobić te zapóźnienia – zauważył Robert Oczkoś.

Rozwiązaniem problemu ma być nie tylko trening piłkarski, ale ogólnorozwojowy model szkolenia, który klub promuje wśród swoich podopiecznych. Kolejarz Prokocim coraz silniej stawia także na piłkę kobiecą. Obecnie funkcjonują tam trzy drużyny dziewczęce, a unikatową inicjatywą jest zespół złożony z mam zawodników, który regularnie bierze udział w turniejach, integrując lokalną społeczność wokół sportu.

