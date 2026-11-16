Kolejna osoba opuściła szpital po krwawej strzelaninie w Krakowie. Wiemy, ilu rannych wraca do zdrowia

Kolejna osoba ranna podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie wróciła do domu. W poniedziałek, 16 listopada, Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że ze szpitala im. św. Jana Pawła II w Krakowie wypisana została kobieta poszkodowana w zamachu.

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To kolejna dobra wiadomość dla rannych i ich bliskich. Mimo upływu ponad tygodnia od tragedii część poszkodowanych nadal wymaga jednak hospitalizacji. Aktualnie w pięciu krakowskich szpitalach przebywa osiem osób rannych podczas strzelaniny. Jak przekazał urząd wojewódzki, stan wszystkich pacjentów jest stabilny.

Krwawa strzelanina w Krakowie. Zginęło sześć osób

Przypomnijmy, do dramatu doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem do centrum miasta, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli obrażenia postrzałowe. Sam sprawca zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie krwawego zamachu prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.