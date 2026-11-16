Zamach w Krakowie. Miasto uruchomiło własną zbiórkę. Wskazano konkretne cele

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-11-16 14:42

Po tragicznym zamachu w Krakowie, miejskie władze zdecydowały się na uruchomienie własnej zbiórki finansowej. Pieniądze można wpłacać na trzy konta bankowe. Sprawdź, na co zostaną przeznaczone te środki oraz jak poprawnie wykonać przelew, aby pomoc trafiła do potrzebujących.

  • Miasto Kraków uruchomiło zbiórkę darowizn w odpowiedzi na tragedię z 7 listopada 2026 roku.
  • Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie szpitali, rehabilitację ofiar oraz działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
  • Darowizny można wpłacać w PLN, EUR i USD na wskazane rachunki bankowe, z obowiązkowym tytułem przelewu: „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Miejska zbiórka pieniędzy po zamachu w Krakowie

Decyzja o uruchomieniu dedykowanych rachunków bankowych to bezpośrednia odpowiedź na ogromny odzew społeczny. Jak informują przedstawiciele krakowskiego magistratu, wiele osób prywatnych oraz instytucji deklarowało chęć niesienia natychmiastowej pomocy finansowej. Tragedia w Krakowie wywołała ogromną solidarność, a pozyskane fundusze mają pomóc w powrocie do zdrowia ofiarom oraz wesprzeć podmioty, które od pierwszych minut walczyły o ludzkie życie.

Władze miasta precyzyjnie określiły cele, na które zostaną przekazane zgromadzone środki finansowe. Pieniądze z darowizn zostaną przeznaczone na szeroko zakrojone działania pomocowe. Wśród najważniejszych zadań wskazano przede wszystkim bezpośrednie wsparcie krakowskich szpitali, które przyjęły rannych, a także finansowanie kosztownej i długofalowej rehabilitacji ofiar tego zdarzenia. Dodatkowo część funduszy zasili działania służb ratunkowych i mundurowych, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie stolicy Małopolski.

Jak pomóc poszkodowanym? Oficjalne numery kont bankowych

Gmina Miejska Kraków zadbała o to, aby proces przekazywania wsparcia był jak najprostszy i dostępny również dla osób przebywających poza granicami kraju. Z tego względu darowizny można wpłacać w trzech różnych walutach: złotówkach (PLN), euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD).

Aby przesłane środki mogły zostać właściwie zaksięgowane i przekazane na cele pomocowe, niezwykle ważne jest precyzyjne uzupełnienie tytułu przelewu. Władze miasta apelują, aby w tytule wpłaty wpisać dokładnie następujące sformułowanie: „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Oto oficjalne numery rachunków bankowych, na które można kierować wsparcie finansowe:

  • Rachunek w PLN: 86 1020 2313 0000 3102 1217 9166
  • Rachunek w EUR: 88 1020 2313 0000 3702 1217 9224
  • Rachunek w USD: 98 1020 2313 0000 3302 1217 9240

Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma w tym momencie ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania krakowskich placówek medycznych oraz ułatwienia powrotu do zdrowia wszystkim osobom poszkodowanym w tym dramatycznym zdarzeniu.

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