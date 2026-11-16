Miasto Kraków uruchomiło zbiórkę darowizn w odpowiedzi na tragedię z 7 listopada 2026 roku.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie szpitali, rehabilitację ofiar oraz działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Darowizny można wpłacać w PLN, EUR i USD na wskazane rachunki bankowe, z obowiązkowym tytułem przelewu: „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

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Decyzja o uruchomieniu dedykowanych rachunków bankowych to bezpośrednia odpowiedź na ogromny odzew społeczny. Jak informują przedstawiciele krakowskiego magistratu, wiele osób prywatnych oraz instytucji deklarowało chęć niesienia natychmiastowej pomocy finansowej. Tragedia w Krakowie wywołała ogromną solidarność, a pozyskane fundusze mają pomóc w powrocie do zdrowia ofiarom oraz wesprzeć podmioty, które od pierwszych minut walczyły o ludzkie życie.

Władze miasta precyzyjnie określiły cele, na które zostaną przekazane zgromadzone środki finansowe. Pieniądze z darowizn zostaną przeznaczone na szeroko zakrojone działania pomocowe. Wśród najważniejszych zadań wskazano przede wszystkim bezpośrednie wsparcie krakowskich szpitali, które przyjęły rannych, a także finansowanie kosztownej i długofalowej rehabilitacji ofiar tego zdarzenia. Dodatkowo część funduszy zasili działania służb ratunkowych i mundurowych, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie stolicy Małopolski.

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Gmina Miejska Kraków zadbała o to, aby proces przekazywania wsparcia był jak najprostszy i dostępny również dla osób przebywających poza granicami kraju. Z tego względu darowizny można wpłacać w trzech różnych walutach: złotówkach (PLN), euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD).

Aby przesłane środki mogły zostać właściwie zaksięgowane i przekazane na cele pomocowe, niezwykle ważne jest precyzyjne uzupełnienie tytułu przelewu. Władze miasta apelują, aby w tytule wpłaty wpisać dokładnie następujące sformułowanie: „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Oto oficjalne numery rachunków bankowych, na które można kierować wsparcie finansowe:

Rachunek w PLN: 86 1020 2313 0000 3102 1217 9166

86 1020 2313 0000 3102 1217 9166 Rachunek w EUR: 88 1020 2313 0000 3702 1217 9224

88 1020 2313 0000 3702 1217 9224 Rachunek w USD: 98 1020 2313 0000 3302 1217 9240

Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma w tym momencie ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania krakowskich placówek medycznych oraz ułatwienia powrotu do zdrowia wszystkim osobom poszkodowanym w tym dramatycznym zdarzeniu.

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