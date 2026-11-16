Prezydent Krakowa nie zorganizuje pogrzebu Michała Oksińskiego. Wiadomo, co może stać się z ciałem

Atak Michała Oksińskiego w Krakowie. Przebieg tragicznej strzelaniny

- Jeżeli nikt się nie zgłosi, to zwłoki zostaną pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu - przekazał „Super Expressowi” Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej w Warszawie. Te informacje potwierdził również prok. Eryk Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Zaznaczył przy tym, że prokuratura nie zamierza ujawniać, kiedy i gdzie odbędzie się pochówek zamachowca. - Nie będziemy informować o dacie i miejscu pochówku zamachowca. Istnieją procedury pozwalające na zorganizowanie pogrzebu w przypadku gdy nikt z kręgu rodzinnego nie zgłosi się do organizacji pogrzebu - dodał prokurator.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kraków musiałby zorganizować pogrzeb i pokryć koszty tak zwanego pochówku socjalnego. Byłaby to skromna ceremonia na cmentarzu komunalnym. W Krakowie takie pochówki odbywają się na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich, położonym z dala od centrum miasta.

Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie prezydent Krakowa zapowiedział, że będzie zabiegał o to, by miasto nie musiało organizować pogrzebu Michała Oksińskiego. Zamiast tego chciałby przekazać jego ciało na cele medyczne i naukowe. W tym celu zamierza zwrócić się do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i sprawdzić, czy uczelnia byłaby zainteresowana taką możliwością. Jak podkreślił, przekazanie zwłok będzie możliwe tylko za zgodą uniwersytetu.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy przedstawicieli UJ. - Żaden wniosek do nas nie jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będzie dywagować w tak delikatnej sprawie - przekazał nam Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.