Maksymalna dopuszczalna prędkość w tunelach na Północnej Obwodnicy Krakowa (S52), w Zielonkach i Dziekanowicach, zostanie podniesiona z 80 km/h do 100 km/h.

Decyzja o zmianie wynika z pozytywnych doświadczeń i danych bezpieczeństwa; od otwarcia tuneli doszło w nich do zaledwie sześciu zdarzeń na ponad 60 milionów przejeżdżających samochodów.

Dzięki podniesieniu prędkości, cała Północna Obwodnica Krakowa będzie miała jednolitą maksymalną prędkość 100 km/h, a jej tunele znajdą się wśród obiektów z najwyższą dopuszczalną prędkością w Polsce.

Północna Obwodnica Krakowa to jedyna w Polsce trasa z dwoma tunelami (Zielonki i Dziekanowice), które są wyposażone w unikalny w skali kraju system automatycznego gaszenia pożarów.

Nowe ograniczenie prędkości w tunelu na S52. Limit podniesiony do 100 km/h

Dotychczas na podziemnych odcinkach krakowskiego ringu obowiązywało ograniczenie prędkości w tunelu do 80 km/h. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, limit ten zostanie podniesiony do 100 km/h. Decyzja ta zapadła po wnikliwym przeanalizowaniu zachowań kierowców oraz statystyk bezpieczeństwa od momentu udostępnienia trasy do użytku w grudniu 2024 roku.

Początkowe, bardziej rygorystyczne obostrzenia wynikały ze specyfiki geometrycznej obu obiektów. W Zielonkach kierowcy muszą mierzyć się z dużym spadkiem terenu oraz zakrętem, natomiast w Dziekanowicach wewnątrz tunelu zlokalizowano wjazd i wyjazd z węzła Batowice. Dodatkowo drogowcy obawiali się skomplikowanego miksu ruchu lokalnego, tranzytowego i aglomeracyjnego na tak krótkim odcinku.

Doświadczenie pokazało jednak, że czarne scenariusze się nie sprawdziły. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy oba tunele pokonało łącznie ponad 60 milionów pojazdów, a w tym czasie odnotowano zaledwie sześć niegroźnych zdarzeń drogowych. Tylko dwa z nich były bezpośrednio powiązane z nadmierną prędkością. Dla porównania, podobne ograniczenie do 80 km/h obowiązuje w Warszawie na drodze S2 pod Ursynowem, jednak tam dobowe natężenie ruchu wynosi blisko 98,5 tysiąca pojazdów – to ponad dwukrotnie więcej niż w podkrakowskich Zielonkach (42 tysiące) i niemal trzykrotnie więcej niż w Dziekanowicach (35,7 tysiąca).

Wyjątkowe systemy w tunelach w Zielonkach i Dziekanowicach

Nowe przepisy sprawiają, że tunele w Zielonkach i Dziekanowicach, obok słynnego przejazdu pod Luboniem Małym na popularnej zakopiance, staną się trzema obiektami tego typu z najwyższą dopuszczalną prędkością w całej Polsce. Przedstawiciele GDDKiA podkreślają jednak, że bezpieczeństwo podróżnych pozostaje absolutnym priorytetem. Jeśli na obwodnicy dojdzie do pogorszenia statystyk wypadkowości, urzędnicy nie wykluczają powrotu do poprzedniego limitu.

Warto zaznaczyć, że krakowska S52 to jedyna obwodnica w kraju posiadająca dwa tak zaawansowane tunele. Są to jedne z najnowocześniejszych konstrukcji w Europie. Poza standardowym monitoringiem składającym się ze 114 kamer (w tym termowizyjnych) oraz czujnikami dymu, zainstalowano tu pionierski, automatyczny system gaszenia pożaru. W przypadku wykrycia zagrożenia, zaawansowany system zraszaczy (łącznie jest ich aż 920) potrafi błyskawicznie stłumić ogień w poszczególnych sekcjach o długości około 50 metrów, zanim na miejsce dotrą służby ratunkowe.

Cała inwestycja była gigantycznym wyzwaniem inżynieryjnym. Oprócz tuneli powstała niemal 570-metrowa estakada w Bosutowie, wznosząca się miejscami na wysokość 13 metrów nad ziemią, a także 27 mostów i wiaduktów.

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