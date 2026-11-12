Koniec żałoby w Krakowie! Miasto wraca do życia po tragedii

Kraków zakończył żałobę po zamachu na Rynku Głównym. Setki zniczy i kwiatów w miejscu tragedii

Zakończyła się żałoba w Krakowie po tragicznym zamachu na Rynku Głównym. Ogłosił ją prezydent Krakowa Łukasz Gibała tuż po sobotnim zamachu. Trwała ona do północy 11 listopada. W tym czasie flagi na miejskich budynkach opuszczono do połowy masztu lub przepasano czarnymi wstęgami. Żałobne flagi pojawiły się także na autobusach i tramwajach.

Odwołano wszystkie imprezy organizowane przez miasto. W krakowskim magistracie wystawiono księgę kondolencyjną, do której mogli wpisywać się mieszkańcy i turyści.

Najważniejszym wydarzeniem był poniedziałkowy Marsz Ciszy. Uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców, a także prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Wspólnie złożyli znicze w trzech miejscach, w których zginęli ludzie: przy ulicy Sławkowskiej, Bazylice Mariackiej i Wieży Ratuszowej.

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś odmówił z uczestnikami modlitwy „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”. Na zakończenie marszu trębacz zagrał melodię „The Sound of Silence”.

Setki zniczy na Rynku Głównym

Jeszcze w środę wieczorem, mimo deszczu, na Rynku Głównym gromadzili się ludzie. Przystawali w milczeniu, zapalali znicze i zostawiali kwiaty. Setki świeczek zajmowały chodniki i część ulicy.

Niektórzy wracali tam kolejny raz. Pani Iwona przyniosła znicze już po raz trzeci. Jak powiedziała, „tyle mogła zrobić dla tych biednych ludzi, którzy stracili tu życie”.

Zakończeniu żałoby nie towarzyszyły żadne oficjalne uroczystości.

Przypomnijmy, że w sobotę 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zabił sześć osób, a 15 zranił, w tym dwóch policjantów. Napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu.

Sonda Czy Kraków to bezpieczne miasto? Tak Nie

Marsz Ciszy. https://t.co/ofiFKH8iFQ— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 9, 2026