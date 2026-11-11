Kolejna ofiara strzelaniny w Krakowie. Siostra zamordowanej 61-latki opublikowała poruszające pożegnanie

Kim była Dorota Baran, ofiara strzelaniny w Krakowie

W sieci ukazał się poruszający wpis autorstwa pani Joanny, pracującej w Krakowie jako mediatorka, która pożegnała swoją najstarszą siostrę. Okazało się, że wspominana przez nią 61-letnia pani Dorota Baran to kolejna śmiertelna ofiara ataku terrorystycznego, jaki rozegrał się w tym mieście w sobotę, 7 listopada.

Pani Joanna zaznacza w publikacji, że zamordowana krewna „nie miała na koncie specjalnych osiągnięć, ciekawych zainteresowań ani niczego co mogłoby przyciągnąć opinię publiczną”, jednak na co dzień z pełnym poświęceniem troszczyła się o ich 80-letnią matkę. „Pilnowała, by o stałej porze zażyła leki, by wypiła ciepłą kawę... By miała wszystko czego potrzebuje, by nie czuła się samotna. Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie” – napisała kobieta w swoim poście.

„Ale czy naprawdę wartość ludzkiego życia mierzy się tym jak bardzo było ono interesujące dla innych? Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. Człowiekiem, którego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Nie pozwólmy, by Jej bezsensowna śmierć odeszła w zapomnienie. Bo za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat. A wraz z Jej odejściem część naszego świata przestała istnieć” – oddała hołd zmarłej siostrze pani Joanna, podkreślając, że dla rodziny zamordowana była osobą niezastąpioną.

Doniesienia o tragicznej śmierci pani Doroty potwierdził oficjalnie Jerzy Śliwa, który pełni funkcję prezesa Polskiej Izby Mediatorów.

Uroczystości pogrzebowe zamordowanej kobiety zaplanowano na czwartek, 12 listopada, na jednej z nekropolii pod Krakowem.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Lista ofiar

Tragiczne wydarzenia na Rynku Głównym w Krakowie przyniosły śmierć sześciu osobom oraz samemu napastnikowi. 15 osób zostało z kolei rannych.

Dramat rozegrał się 7 listopada w okolicach godziny 15:00, kiedy to 24-letni Michał O. z województwa świętokrzyskiego wjechał autem na płytę rynku i otworzył ogień z broni palnej do przypadkowych przechodniów.

Oprócz pani Doroty w tym wstrząsającym ataku w samym centrum Krakowa życie stracili również:

- pochodząca z Sędziszowa Małopolskiego 47-letnia Ewelina Serafin, która udzielała się między innymi jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki, a do stolicy Małopolski przybyła na spotkanie w gronie przyjaciół i rodziny,

- mieszkająca w Wielkopolsce 53-letnia malarka Izabela Woźna, która odwiedziła Kraków przy okazji swojego wernisażu zorganizowanego 6 listopada i pozostawiła pogrążonych w żałobie czterech synów, w tym 11-letnich bliźniaków,

- wywodzący się z Rybnika 51-letni Robert Kosidło, który przez wiele lat wspierał handlarzy oferujących pamiątki w rejonie Sukiennic,

- 51-letnia turystka z Austrii, która podczas krótkiego wyjazdu do Krakowa zginęła na miejscu, natomiast towarzyszący jej mąż odniósł obrażenia,

- 32-letni James Campbell, pracujący jako DJ obywatel Szkocji.

Dodatkowo funkcjonariusze przeszukujący dom sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim natrafili na zwłoki jego rodziców oraz siostry, która studiowała w Krakowie. Śledczy przypuszczają, że całą trójkę również zamordował 24-letni napastnik.

Kres krwawemu rajdowi silnie uzbrojonego mężczyzny po ulicach Krakowa położyli dwaj bohaterscy funkcjonariusze policji. Dzięki bohaterskiej, zdecydowanej akcji, jaką przeprowadzili starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański, zamachowiec został zatrzymany, a dwa dni później zmarł w szpitalu wskutek odniesionych ran.

Kraków pod zamachu. Relacja Bartka Wojsy z Rynku Głównego