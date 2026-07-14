Koszmarny turnus w Krynicy-Zdroju. Kuracjuszka zdradza brutalną prawdę o uzdrowisku

Wielkie rozczarowanie sanatorium. Kuracjuszka ocenia turnus w Krynicy-Zdroju

Teoretycznie placówki uzdrowiskowe powinny gwarantować pacjentom najwyższy poziom odprężenia, ucieczkę od domowych zmartwień i pełną regenerację. Rzeczywistość potrafi jednak brutalnie zweryfikować te idylliczne wyobrażenia. O bolesnym zderzeniu z sanatoryjnymi realiami opowiedziała w sieci jedna z pacjentek, która publicznie zrecenzowała swój wyjątkowo nieudany trzytygodniowy wyjazd leczniczy. O szczegółach tego niefortunnego pobytu poinformował niedawno serwis Wirtualna Polska.

Brak wieczorków tanecznych w Krynicy-Zdroju i głośne noce

Kobieta zdecydowała się na popularną wśród kuracjuszy Krynicę-Zdrój, spodziewając się tam komfortowych warunków i upragnionego wyciszenia. Szybko jednak zorientowała się, że lokalizacja budynku kompletnie nie sprzyja rekonwalescencji, zwłaszcza dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Swoje pretensje dotyczące trudnego ukształtowania terenu pacjentka opisała w internecie:

Sanatorium jest na wzniesieniu. Do centrum blisko, ale codziennie trzeba było się wspinać. Dla osób starszych albo z problemami z chodzeniem to naprawdę trudne

Ośrodek nie zaoferował również żadnego programu rozrywkowego po zakończeniu codziennej rehabilitacji. Brak tradycyjnych potańcówek czy występów artystycznych zmusił gości do samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego na terenie miasta, a to nie do końca podobało się kuracjuszce.

Nie było wieczorków tanecznych, nie było koncertów, nic. Jak ktoś chciał czegoś więcej niż leżenie i zabiegi, musiał sam szukać atrakcji w mieście - pisała w mediach społecznościowych, czytamy na portalu WP.pl.

Fatalne warunki w pokojach. Uczestniczka turnusu ujawnia prawdę

Najgorsze okazały się jednak przydzielone pokoje, które pacjentka dzieliła z dwiema współlokatorkami. Infrastruktura pomieszczeń znajdowała się w tragicznym stanie, a meble nie spełniały podstawowych wymogów użytkowych. Największy szok wywołała jednak konstrukcja miejsc do spania, która bezpośrednio uniemożliwiała nocny wypoczynek.

Ja byłam w pokoju trzyosobowym. Był ciasny, nie było gdzie schować torby, telewizor płatny 46 zł od osoby, powieszony nad łóżkiem jednej z kuracjuszek. Słabo i w związku z tym zrezygnowałyśmy z telewizora! Był duży balkon - to na plus, łóżko, a raczej materac położony na ramie starego tapczana, na którym były położone drzwi z szafy, które przy każdym obrocie powodowały skrzypienie, więc wszystkie panie spały w zatyczkach do uszu - pisała w mediach społecznościowych, czytamy na portalu WP.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

44

Oczekiwania kuracjuszy w polskich sanatoriach bywają odmienne

Oceny ośrodków leczniczych w Polsce bywają skrajnie różne, co bezpośrednio wynika z osobistych preferencji i przyzwyczajeń pacjentów. Część gości akceptuje skromne warunki, podczas gdy inni domagają się wysokiego standardu przypominającego hotele komercyjne. Subiektywny próg tolerancji na niedogodności sprawia, że ten sam ośrodek może generować entuzjastyczne recenzje lub falę krytyki. Eksperci zalecają wnikliwe czytanie komentarzy innych kuracjuszy i szczegółowe sprawdzanie infrastruktury jeszcze przed podjęciem decyzji o wyjeździe, by uniknąć podobnych rozczarowań na miejscu.