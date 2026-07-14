Ciężarówka uszkodziła wiadukt na drodze krajowej. Wiele godzin utrudnień

We wtorek rano ciężarówka uszkodziła wiadukt kolejowy na drodze krajowej 52 w Kleczy Dolnej koło Wadowic.

Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi, a ruchem kierują policjanci.

Utrudnienia w obu kierunkach mogą potrwać nawet osiem godzin.

Gigantyczne utrudnienia w Kleczy Dolnej. Ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem

Wtorkowy poranek przyniósł fatalne wieści dla kierowców podróżujących drogą krajową 52 w okolicach Wadowic. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), we wtorek rano ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy w miejscowości Klecza Dolna. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd utknął pod konstrukcją, a sam wiadukt został poważnie uszkodzony. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję, która zabezpieczyła teren zdarzenia. Skutki tej kolizji są katastrofalne dla płynności ruchu, a cała okolica stanęła w gigantycznych korkach.

Ruch na drodze krajowej 52 został całkowicie zablokowany w obu kierunkach. Policjanci z Wadowic natychmiast wprowadzili objazdy drogami lokalnymi, próbując rozładować narastający zator. Jednakże, jak podkreśla Arkadiusz Gawłowicz z Punktu Informacji Drogowej krakowskiego oddziału Dyrekcji, utrudnienia mogą potrwać nawet osiem godzin.

Służby apelują o ostrożność i cierpliwość, a także o wybieranie alternatywnych tras, jeśli to możliwe, aby uniknąć dalszych komplikacji i zatorów.

Paraliż strategicznego szlaku komunikacyjnego. Z DK 52 korzystając tysiące kierowców

Warto zaznaczyć, że droga krajowa 52 to jeden z najbardziej strategicznych szlaków komunikacyjnych na południu Polski. Trasa ta łączy granicę z Czechami w Cieszynie z węzłem w Głogoczowie, przebiegając przez takie miejscowości jak Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. Codziennie korzystają z niej tysiące kierowców, zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych.

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