Kraków Airport promuje region. Lokalne produkty pojawią się w terminalu

Kierunek Małopolska na lotnisku w Balicach. Powiaty zaprezentują swoje lokalne skarby

Krakowskie lotnisko otwiera się na lokalnych producentów i atrakcje z całego województwa. Dzięki nowemu projektowi o nazwie Kierunek Małopolska, pasażerowie czekający na lot będą mogli poznać ciekawe miejsca i smaki z okolicznych powiatów. Władze portu chcą wykorzystać ogromny ruch pasażerski do tego, by pokazać turystom, że Małopolska to nie tylko Kraków, ale też mnóstwo innych, mniej znanych zakątków. W terminalu pojawią się specjalne półki z produktami, a w internecie ruszą kampanie promujące regionalne marki.

Ten program jest osadzony w celach, które zostały postawione przed naszą spółką lata temu [...] Chcemy trochę otworzyć lotnisko na to, co w Małopolsce najciekawsze. Na lokalne marki, na lokalne produkty, na lokalne wydarzenia, na atrakcje. Dać powiatom, bo to do nich dedykujemy tę naszą ofertę, dla każdego z powiatów dostanie taką ofertę pokazania tego, co najciekawsze, właśnie lokalnie na krakowskim lotnisku - powiedział Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Co turyści zobaczą na krakowskim lotnisku? Szlaki turystyczne i lokalne jedzenie

Samorządowcy z powiatu krakowskiego i Tarnowa już przygotowują się do pokazania swoich największych atutów. Dla okolic Krakowa to szansa na wyciągnięcie ludzi z zatłoczonego centrum miasta w stronę Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Skawiny. Na lotnisku promowana będzie nie tylko turystyka aktywna, taka jak wspinaczka czy jazda konna, ale też lokalne jedzenie, które cieszy się coraz większą popularnością wśród przyjezdnych.

Jest to fantastyczny pomysł po to, żeby promować region, żeby troszeczkę tych turystów przekierować z Krakowa, który jest i tak miejscem absolutnie atrakcyjnym turystycznie, do tych mniej popularnych miejsc, które mają ogromny potencjał. Pomoże to i naszej stolicy regionu, jak i tym okolicznym gminom, nie tylko powiatowi krakowskiemu, ale generalnie całej Małopolsce - stwierdziła Anna Kwaśniak ze Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Przedstawiciele Tarnowa podkreślają, że lotnisko to idealne miejsce na zaprezentowanie dziedzictwa renesansu oraz szlaku architektury drewnianej. Miasto chce się wyróżnić na tle innych regionów unikalnymi detalami, które można spotkać tylko w kilku miejscach na świecie.

Mamy chyba jedyne na świecie miejskie korale tarninowe, ale także Szlak Maszkaronów, który nawiązuje do naszego dziedzictwa. To jest taka silna pozycja, bo maszkarony są w Krakowie, w Tarnowie, w Paryżu i chyba tyle - wyliczała Maria Zawada-Bilik z tarnowskiego magistratu.

Kiedy ruszą pierwsze wystawy w terminalu? Harmonogram projektu Kierunek Małopolska

Czasu na zgłoszenia nie zostało wiele, ponieważ samorządy muszą przygotować swoje pomysły do 15 maja 2026 roku. Po tym terminie lotnisko sprawdzi wszystkie projekty i ustali grafik, według którego powiaty będą się wystawiać w terminalu. Pierwsze atrakcje mają być gotowe na wakacje, tak aby skorzystało z nich jak najwięcej osób podróżujących w letnim szczycie. W przyszłości oferta promocyjna ma być jeszcze bogatsza, bo lotnisko planuje dużą rozbudowę i otwarcie nowego terminalu pasażerskiego.

Zakładamy, że widoczne efekty tego projektu, czy w postaci półki regionalnej, czy akcji promocyjnych, pojawią się w wakacje. Chcemy już w wakacje rozpocząć cykliczne udostępnianie tej przestrzeni właśnie na rzecz powiatów. To, żeby do końca roku przynajmniej kilka powiatów mogło skorzystać z takiej możliwości - zapowiedział Łukasz Strutyński.

Cała inicjatywa ma być realizowana w sposób ciągły, a zebrane w tym roku doświadczenia pomogą w lepszym zaplanowaniu przestrzeni promocyjnej w nowo budowanej części lotniska. Rozbudowa infrastruktury pozwoli na ogromny skok rozwojowy portu, co oznacza jeszcze więcej miejsca na prezentację małopolskich skarbów dla gości z całego świata.

