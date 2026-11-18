Prezydent Krakowa Łukasz Gibała uhonorował osoby, które niosły pomoc poszkodowanym w zamachu na krakowskim Rynku. Wręczył im odznaki Honoris Gratia za profesjonalizm i odwagę.

Uroczystość odbyła się kilkanaście dni po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada, podczas których ratownicy musieli działać w ekstremalnych warunkach.

Prezydent podziękował za ich poświęcenie i człowieczeństwo, wspominając też bliskich ofiar i rannych.

Zamach w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała dziękuje ratownikom za niezwykłe bohaterstwo

Podczas uroczystego spotkania w urzędzie miasta, prezydent Krakowa Łukasz Gibała skierował niezwykle poruszające słowa do osób, które jako pierwsze ruszyły na pomoc poszkodowanym na krakowskim Rynku. Włodarz miasta podkreślił, że choć dla wielu z nich niesienie pomocy to codzienna praca, to rozmiar i tragizm tamtych wydarzeń wymagały nadzwyczajnej postawy.

– Od wydarzeń na krakowskim Rynku minęło już kilkanaście dni, a jednak wciąż trudno o nich mówić bez emocji. Ale też trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby podziękować tym, którzy w tamtych dramatycznych chwilach ratowali ludzkie życie – mówił podczas uroczystości prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Prezydent zaznaczył, że nawet najlepsze przygotowanie zawodowe i wieloletnie doświadczenie nie są w stanie w pełni uodpornić człowieka na widok tak ogromnego ludzkiego cierpienia oraz na paraliżującą grozę sytuacji, w której o przeżyciu decydują sekundy.

Odznaki Honoris Gratia dla ratowników

W dowód uznania za wybitną postawę, profesjonalizm oraz ogromną odwagę, prezydent Krakowa Łukasz Gibała wręczył zasłużonym uczestnikom akcji ratunkowej prestiżowe odznaki Honoris Gratia. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta i jego mieszkańców.

– W obliczu tej tragedii trzeba było działać, podejmować trudne decyzje, zachować opanowanie, wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności, współpracować, ufać sobie nawzajem i przede wszystkim nieść pomoc ludziom, których życie i zdrowie były zagrożone. I za to wszystko chciałbym dziś Państwu podziękować. Za profesjonalizm, za odwagę, za poświęcenie, ale także za zwykłe człowieczeństwo, które w tak niezwykłych okolicznościach nabiera szczególnego znaczenia – podkreślił prezydent Łukasz Gibała.

Prezydent Krakowa przypomniał również, że całe miasto pamięta o ofiarach zamachu i ich rodzinach, dla których walka o powrót do normalności wciąż trwa. Porównał dzisiejszą wdzięczność mieszkańców do gestów z czasów pandemii, kiedy Polacy oklaskiwali medyków z balkonów. Przyznane odznaczenia mają być trwałym symbolem tego, że Krakowianie zawsze mogą liczyć na swoich bohaterów. Odznaki Honoris Gratia otrzymali:

prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

dr n. med. Mateusz Wierdak

dr Grzegorz Mocny

dr Michał Tomaszewski

Adrian Adamczyk

Edward Bulicz

Ryszard Czeszyk

Krzysztof Dukat

Damian Dudziak

Emil Figura

Wojciech Hycnar

Przemysław Janik

Sebastian Kędzior

Kacper Kierzyk

Artur Klimas

Paweł Kramarz

Jakub Lebiedzki

Marcin Łoboda

Wojciech Łyko

Piotr Mroczek

Paweł Mystek

Marcin Myśliński

Mikołaj Nawrocki

Paweł Pastuszka

Dariusz Perliński

Tomasz Pituła

Marcin Potocki

Kamil Rojewski

Jakub Strug

Tomasz Stryjakowski

dr Elżbieta Surdek

Klaudiusz Śmiga

Justyna Wójcik

Tomasz Długosz (otrzymał list, odznaczenie Honoris Gratia otrzymał w 2023 r.)

Mário Mačina, Obywatel Republiki Słowackiej

Linda Trnkova, Obywatelka Republiki Słowackiej.

Sześć osób zginęło na rynku w Krakowie. Kim były ofiary zamachu?

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