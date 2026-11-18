- Prezydent Krakowa Łukasz Gibała uhonorował osoby, które niosły pomoc poszkodowanym w zamachu na krakowskim Rynku. Wręczył im odznaki Honoris Gratia za profesjonalizm i odwagę.
- Uroczystość odbyła się kilkanaście dni po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada, podczas których ratownicy musieli działać w ekstremalnych warunkach.
- Prezydent podziękował za ich poświęcenie i człowieczeństwo, wspominając też bliskich ofiar i rannych.
Zamach w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała dziękuje ratownikom za niezwykłe bohaterstwo
Podczas uroczystego spotkania w urzędzie miasta, prezydent Krakowa Łukasz Gibała skierował niezwykle poruszające słowa do osób, które jako pierwsze ruszyły na pomoc poszkodowanym na krakowskim Rynku. Włodarz miasta podkreślił, że choć dla wielu z nich niesienie pomocy to codzienna praca, to rozmiar i tragizm tamtych wydarzeń wymagały nadzwyczajnej postawy.
– Od wydarzeń na krakowskim Rynku minęło już kilkanaście dni, a jednak wciąż trudno o nich mówić bez emocji. Ale też trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby podziękować tym, którzy w tamtych dramatycznych chwilach ratowali ludzkie życie – mówił podczas uroczystości prezydent Krakowa Łukasz Gibała.
Prezydent zaznaczył, że nawet najlepsze przygotowanie zawodowe i wieloletnie doświadczenie nie są w stanie w pełni uodpornić człowieka na widok tak ogromnego ludzkiego cierpienia oraz na paraliżującą grozę sytuacji, w której o przeżyciu decydują sekundy.
Odznaki Honoris Gratia dla ratowników
W dowód uznania za wybitną postawę, profesjonalizm oraz ogromną odwagę, prezydent Krakowa Łukasz Gibała wręczył zasłużonym uczestnikom akcji ratunkowej prestiżowe odznaki Honoris Gratia. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta i jego mieszkańców.
– W obliczu tej tragedii trzeba było działać, podejmować trudne decyzje, zachować opanowanie, wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności, współpracować, ufać sobie nawzajem i przede wszystkim nieść pomoc ludziom, których życie i zdrowie były zagrożone. I za to wszystko chciałbym dziś Państwu podziękować. Za profesjonalizm, za odwagę, za poświęcenie, ale także za zwykłe człowieczeństwo, które w tak niezwykłych okolicznościach nabiera szczególnego znaczenia – podkreślił prezydent Łukasz Gibała.
Prezydent Krakowa przypomniał również, że całe miasto pamięta o ofiarach zamachu i ich rodzinach, dla których walka o powrót do normalności wciąż trwa. Porównał dzisiejszą wdzięczność mieszkańców do gestów z czasów pandemii, kiedy Polacy oklaskiwali medyków z balkonów. Przyznane odznaczenia mają być trwałym symbolem tego, że Krakowianie zawsze mogą liczyć na swoich bohaterów. Odznaki Honoris Gratia otrzymali:
- prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr
- dr n. med. Mateusz Wierdak
- dr Grzegorz Mocny
- dr Michał Tomaszewski
- Adrian Adamczyk
- Edward Bulicz
- Ryszard Czeszyk
- Krzysztof Dukat
- Damian Dudziak
- Emil Figura
- Wojciech Hycnar
- Przemysław Janik
- Sebastian Kędzior
- Kacper Kierzyk
- Artur Klimas
- Paweł Kramarz
- Jakub Lebiedzki
- Marcin Łoboda
- Wojciech Łyko
- Piotr Mroczek
- Paweł Mystek
- Marcin Myśliński
- Mikołaj Nawrocki
- Paweł Pastuszka
- Dariusz Perliński
- Tomasz Pituła
- Marcin Potocki
- Kamil Rojewski
- Jakub Strug
- Tomasz Stryjakowski
- dr Elżbieta Surdek
- Klaudiusz Śmiga
- Justyna Wójcik
- Tomasz Długosz (otrzymał list, odznaczenie Honoris Gratia otrzymał w 2023 r.)
- Mário Mačina, Obywatel Republiki Słowackiej
- Linda Trnkova, Obywatelka Republiki Słowackiej.