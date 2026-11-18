Bohaterowie z Krakowa odznaczeni w Dubaju! To oni zatrzymali zamachowca

Dwaj policjanci, którzy podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie stanęli do walki z uzbrojonym napastnikiem, zostali wyróżnieni podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju. Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali medale „Security Sense” przyznawane za odwagę i zdecydowane działanie w obliczu zagrożenia.

O przyznaniu odznaczeń poinformował w mediach społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polscy policjanci bohaterami! W Dubaju doceniono ich odwagę

„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem — to szlachetna misja policji, której ucieleśnieniem są odwaga i poświęcenie funkcjonariuszy organów ścigania wykonujących swoje obowiązki” – napisał szejk.

Podkreślił, że polscy funkcjonariusze wykazali się wyjątkową odwagą podczas starcia z zamachowcem. Ich działania pozwoliły zatrzymać napastnika i zapobiec kolejnym ofiarom.

Medale w imieniu Jakuba Kulika i Artura Morańskiego odebrał komendant główny policji Marek Boroń.

Minister spraw wewnętrznych ZEA zaznaczył, że wyróżnienie jest wyrazem szacunku dla polskich policjantów i ich poświęcenia podczas wykonywania obowiązków.

Krwawy zamach w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do krwawego ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 kolejnych zostało rannych.

Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański podjęli walkę z napastnikiem. Podczas wymiany ognia z 24-latkiem zostali poważnie ranni, ale przeżyli. Napastnik w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie potem zmarł.

Tego samego dnia wieczorem policjanci znaleźli w mieszkaniu rodzinnym sprawcy ciała jego rodziców oraz siostry.

Sam zamachowiec został postrzelony podczas policyjnej interwencji. Zmarł dwa dni później, 9 listopada, w szpitalu.

Bohaterska postawa krakowskich funkcjonariuszy odbiła się szerokim echem na całym świecie. Teraz ich odwaga została doceniona również poza granicami Polski.

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حماية الأرواح والدفاع عن المدنيين والتصدي للإرهاب بكل حزم، رسالة شرطية نبيلة تتجسد في شجاعة رجال الأمن وتفانيهم في أداء واجبهم. خلال القمة الشرطية العالمية بدبي، كرّمنا الشرطيين البولنديين ياكوب كوليك وآرتور مورانسكي 🇵🇱 بميدالية الحس الأمني، تقديراً لشجاعتهما في التصدي لمهاجم مسلح بمدينة كراكوف، رغم إصابتهما، والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا. وتسلّم الميداليتين نيابةً عنهما الجنرال ماريك بورون، القائد العام للشرطة الوطنية البولندية. هذا التكريم تقدير لشجاعتهما، وتأكيد على وحدة الرسالة الشرطية في حماية المجتمعات ومواجهة العنف والإرهاب بحزم ومسؤولية.— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 16, 2026