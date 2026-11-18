Bohaterowie z Krakowa odznaczeni w Dubaju! To oni zatrzymali zamachowca
Dwaj policjanci, którzy podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie stanęli do walki z uzbrojonym napastnikiem, zostali wyróżnieni podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju. Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali medale „Security Sense” przyznawane za odwagę i zdecydowane działanie w obliczu zagrożenia.
O przyznaniu odznaczeń poinformował w mediach społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Polscy policjanci bohaterami! W Dubaju doceniono ich odwagę
„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem — to szlachetna misja policji, której ucieleśnieniem są odwaga i poświęcenie funkcjonariuszy organów ścigania wykonujących swoje obowiązki” – napisał szejk.
Podkreślił, że polscy funkcjonariusze wykazali się wyjątkową odwagą podczas starcia z zamachowcem. Ich działania pozwoliły zatrzymać napastnika i zapobiec kolejnym ofiarom.
Medale w imieniu Jakuba Kulika i Artura Morańskiego odebrał komendant główny policji Marek Boroń.
Minister spraw wewnętrznych ZEA zaznaczył, że wyróżnienie jest wyrazem szacunku dla polskich policjantów i ich poświęcenia podczas wykonywania obowiązków.
Krwawy zamach w Krakowie. Zginęło sześć osób
Do krwawego ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 kolejnych zostało rannych.
Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański podjęli walkę z napastnikiem. Podczas wymiany ognia z 24-latkiem zostali poważnie ranni, ale przeżyli. Napastnik w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie potem zmarł.
Tego samego dnia wieczorem policjanci znaleźli w mieszkaniu rodzinnym sprawcy ciała jego rodziców oraz siostry.
Sam zamachowiec został postrzelony podczas policyjnej interwencji. Zmarł dwa dni później, 9 listopada, w szpitalu.
Bohaterska postawa krakowskich funkcjonariuszy odbiła się szerokim echem na całym świecie. Teraz ich odwaga została doceniona również poza granicami Polski.