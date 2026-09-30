Kraków na czele listy wstydu. Miastu grozi bankructwo? Zatrważające dane

Zadłużenie Krakowa osiągnęło alarmujący poziom 81,4% w stosunku do dochodów, znacznie przewyższając średnią dla miast wojewódzkich (43,8%).

Według danych Ministerstwa Finansów, Kraków jest obecnie najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce.

Prognozowany dług Krakowa na 2026 rok ma wynieść 8,9 miliarda złotych, co oznacza niemal podwojenie miejskich zobowiązań w ciągu pięciu lat.

Kraków najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce

Oficjalne dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają złudzeń. Zadłużenie Krakowa osiągnęło poziom, który budzi ogromny niepokój ekspertów i mieszkańców. Podczas gdy średni wskaźnik zadłużenia do dochodów dla miast wojewódzkich w Polsce wynosi 43,8 proc., w stolicy Małopolski wskaźnik ten poszybował do 81,4 proc.

Dla porównania, Warszawa może pochwalić się wynikiem na poziomie zaledwie 22,4 proc., Gdańsk – 22,9 proc., a Poznań – 30,4 proc. Co gorsza, planowana na 2026 rok kwota długu Krakowa ma wynieść aż 8,9 miliarda złotych, co oznacza, że w ciągu zaledwie pięciu lat miejskie zobowiązania uległy niemal podwojeniu. Gród Kraka jest najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w kraju.

Kosmiczny dług na jednego mieszkańca Krakowa

Warto odnieść nominalne kwoty zadłużenia do liczby ludności i porównać je z innymi polskimi miastami. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Warszawa liczyła około 1,867 miliona mieszkańców. W tym samym okresie w Krakowie mieszkało około 815 tysiąca osób, czyli ponad dwa razy mniej niż w stolicy.

Na koniec tego roku zadłużenie ma wynosić aż 11 tysięcy złotych na jednego mieszkańca Krakowa. Dla porównania, w Warszawie wskaźnik ten szacuje się na około 4,74 tysiąca złotych. Oznacza to, że statystyczny Krakowianin jest obciążony długiem swojego miasta ponad dwukrotnie bardziej niż mieszkaniec stolicy.

Sonda Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania