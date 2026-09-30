Kraków na czele listy wstydu. Miastu grozi bankructwo? Zatrważające dane

- Zadłużenie Krakowa osiągnęło alarmujący poziom 81,4% w stosunku do dochodów, znacznie przewyższając średnią dla miast wojewódzkich (43,8%).
- Według danych Ministerstwa Finansów, Kraków jest obecnie najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce.
- Prognozowany dług Krakowa na 2026 rok ma wynieść 8,9 miliarda złotych, co oznacza niemal podwojenie miejskich zobowiązań w ciągu pięciu lat.
Kraków najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce
Oficjalne dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają złudzeń. Zadłużenie Krakowa osiągnęło poziom, który budzi ogromny niepokój ekspertów i mieszkańców. Podczas gdy średni wskaźnik zadłużenia do dochodów dla miast wojewódzkich w Polsce wynosi 43,8 proc., w stolicy Małopolski wskaźnik ten poszybował do 81,4 proc.
Dla porównania, Warszawa może pochwalić się wynikiem na poziomie zaledwie 22,4 proc., Gdańsk – 22,9 proc., a Poznań – 30,4 proc. Co gorsza, planowana na 2026 rok kwota długu Krakowa ma wynieść aż 8,9 miliarda złotych, co oznacza, że w ciągu zaledwie pięciu lat miejskie zobowiązania uległy niemal podwojeniu. Gród Kraka jest najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w kraju.
Kosmiczny dług na jednego mieszkańca Krakowa
Warto odnieść nominalne kwoty zadłużenia do liczby ludności i porównać je z innymi polskimi miastami. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Warszawa liczyła około 1,867 miliona mieszkańców. W tym samym okresie w Krakowie mieszkało około 815 tysiąca osób, czyli ponad dwa razy mniej niż w stolicy.
Na koniec tego roku zadłużenie ma wynosić aż 11 tysięcy złotych na jednego mieszkańca Krakowa. Dla porównania, w Warszawie wskaźnik ten szacuje się na około 4,74 tysiąca złotych. Oznacza to, że statystyczny Krakowianin jest obciążony długiem swojego miasta ponad dwukrotnie bardziej niż mieszkaniec stolicy.